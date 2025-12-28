El Concello adquiere la obra ‘La barca espacial’ de Laxeiro
El Concello de Vigo ha adquirido La barca espacial, una de las grandes obras de Laxeiro, para incorporarla al patrimonio público municipal. Se trata de un óleo del año 1961 que se suma a toda la colección ya presente en la Fundación Laxeiro. El alcalde, Abel Caballero, adelantó ayer que el gobierno local continuará comprando arte «para que dure siglos en Vigo».
