Clamor contra los buses a Baixo Miño y Val Miñor: retrasos y autocares llenos

Los autobuses que salen de la estación de Vigo a municipios de la comarca del Baixo Miño (A Guarda, O Rosal, Tui...) y a Val Miñor (Baiona, Nigrán y Gondomar) están reportando en los últimos tiempos numerosas quejas. Tal y como informó FARO la semana pasada, en horas punta llega los autocares van llenos hasta el punto de que llegan a ir más de 25 viajeros de pie por falta de asientos disponibles. Los conductores se ven obligados a dejar pasajeros sin recoger en algunas paradas.

Por otro lado, denuncian incumplimientos continuos en las distintas frecuencias y retrasos en los trayectos. Vecinos de municipios como Tomiño o A Guarda, que recurren al bus para ir a trabajar a diario, reportan que es habitual que el trayecto no cumpla con los horarios, por lo que hay días que llegan tarde a su puesto. Y hay que recordar que, en caso de no tener coche particular, la única opción que tienen para llegar a Vigo es el bus.

La Xunta de Galicia resolvió hace unos meses el contrato con la empresa Lugove, poniendo fin a la concesión al conocer todas esas deficiencias que sufren los pasajeros. Lugove continúa operando hasta que el gobierno gallego saque de nuevo a concurso este servicio. Desde el BNG apremian a la Xunta a que elabore un nuevo proyecto de explotación del transporte interurbano en el Baixo Miño y el Val Miñor para mejorar la calidad del servicio a los vecinos. Los nacionalistas consideran que la situación actual es «insostenible», por lo que piden garantías de que se cumplan las condiciones del contrato vigente mientras no haya una nueva empresa adjudicataria de las líneas que operan entre Vigo y esas dos comarcas.