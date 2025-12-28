Caballero da la bienvenida al Cartero Real
El Cartero Real, el enviado de sus majestades de Oriente para recoger las peticiones de regalos de los niños, se encuentra ya en Vigo. El alcalde, Abel Caballero, le dio ayer la bienvenida en la Casa de Navidad de Policarpo Sanz. Ya sea el Cartero Real o los propios Reyes Magos, los pequeños vigueses podrán visitarlos los próximos días en diferentes ubicaciones, como los centros comerciales de Vialia, A Laxe, Camelias y Travesía o en El Corte Inglés.
