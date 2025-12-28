La broma de dos malagueños celtistas a sus seguidores: «Gracias a Marián Mouriño por este gran gesto»

Lito y Eliana (en redes @ligimoyeliana) son un padre y una hija que crean contenido para redes sociales escenificando pequeños sketches cómicos. Además de recrear escenas cotidianas con humor, suelen hacer referencia a su amor al Celta de Vigo, equipo del que aseguran que son sus corazones.

Es habitual verlos con las diferentes equipaciones del Celta. Y es que el gusto por la agrupación gallega no es casual. El padre y abuelo de la niña es de Salvaterra do Miño, por lo que lo llevan sangre pese a haber nacido en Andalucía.

En su cuenta conjunta en Tik Tok ya atesoran más de un millón de seguidores, mientras que en la de Instagram superan los 500.000.

La última ocurrencia fue con motivo del día de los Santos Inocentes, que está siendo este domingo. La pareja humorística colgó en redes una portada de Faro de Vigo en la que aparecían como foto principal del día. El titular que la encabezaba rezaba: «Ligimo y su hija Eliana, los célticos malagueños que llevan al Celta por bandera». A continuación, una pequeña entradilla explicaba que Marián Mouriño había seleccionado a los malagueños para realizar el saque de honor en el primer partido en Balaídos en 2026. «Su historia como aficionados y seguidores en redes los ha hecho célebres en la afición celeste».

Reacciones

Sus seguidores, como suele ser habitual, se volcaron con ellos. Algunos picaron en la inocentada y les dieron la enhorabuena, otros se mostraron incrédulos por lo que estaban leyendo.

La broma fue aplaudida por muchos vigueses, que aprovecharon para mandarles un saludo desde la ciudad olívica.