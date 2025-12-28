La brecha de salarios entre sexos se redujo más de un 70% en una década

La realidad salarial en Vigo ha cambiado sustancialmente con el paso de los años y, por primera vez desde que hay registros, la ciudad se coloca a la par que Santiago en el pago por hora trabajada a un empleado por cuenta ajena, solo por detrás de los datos de A Coruña.

Así se desprende del último estudio sobre salarios por grandes concellos publicado por el Instituto Galego de Estatística (IGE), con datos referidos a 2023 extraídos de la Muestra Continua de Vidas Laborales, que sitúa en 11 euros la hora el salario de Vigo, cuatro décimas por debajo del anotado en a Coruña.

Esos 11 euros representan casi un 23,6% más que el salario por hora que se pagaba una década atrás, que estaba fijado en 8,9 euros. La evolución, sin embargo, no es homogénea ni por sexos, tipo de contrato, sectores económicos o grupos de edad, destacando en el aspecto positivo cuestiones como la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres o un mayor poder adquisitivo de los contratos parciales o temporales.

En 2013, señalan los datos del IGE, la distancia entre los salarios por hora de hombres y mujeres rozaba el 27%, mientras que 10 años después, esa brecha se reducía a poco más del 7,5%, tras pasar el salario masculino de 9,9 a 11,4 euros (un incremento del 15%) y femenino de 7,8 a 10,6 (una subida de casi el 36%). El alza de retribuciones para las mujeres es especialmente elevada en los contratos a tiempos parcial, en los que la hora pasó de cotizarse en 2013 a 6,3 euros a hacerlo en 2023 a 10,3 euros, lo que supone un crecimiento superior al 63%.

En términos generales, analizando el escenario salarial en Vigo a partir del tipo de jornada, aquellos trabajadores por cuenta ajena con jornada completa perciben de media 11,3 euros, mientras que los que realizan una jornada parcial la cobran a 10,1 euros, haciéndose más pequeña la diferencia respecto a lo que sucedía una década atrás, cuando las cifras eran de 9,2 y 7,6 euros, respectivamente.

Teniendo en cuenta el tipo de contrato firmado, por su parte, los sueldos de los temporales han crecido mucho más que los de los trabajadores indefinidos. Si en 2013, el salario medio por hora de los eventuales era de 8 euros, una década después esa cifra creció hasta los 11,8 euros, mientras que la evolución de los trabajadores fijos fue desde los 8,8 a los 10,6 euros.

El IGE también se detiene en las retribuciones en función de las grandes franjas de edad, teniendo un especial protagonismo en el incremento de los últimos años el crecimiento que han tenido los salarios de los trabajadores de entre 35 y 45 años, que en una década crecieron por encima del 34% tras pasar de 8,5 a 11,4 euros. Todos los abanicos de edad presentan, con todo, una evolución positiva, del 20% en el caso de los trabajadores de entre 16 y 35 años, del 21% en los de entre 45 y 55 años y del 6,2%, el incremento más reducido, en aquellos empleados por cuenta ajena de más de 55 años, que son pese a esto los que perciben de media un salario más elevado, de 12 euros la hora.

Por otro lado, los salarios que se pagan en Vigo varían, como es lógico, en función del tipo de actividad que prestan a sus empleadores. Por encima de la media global, se sitúan el sector financiero y de seguros, en el que la hora se cotiza a 15,8 euros, la industria manufacturera (12,8 euros) y la administración pública (12,2 euros).

El comercio, sector con un mayor crecimiento; finanzas y seguros, los sueldos más elevados

La evolución más espectacular en los diez años comprendidos entre 2013 y 2023 se da, sin embargo, en el ámbito del comercio, siendo Vigo la ciudad gallega en la que hay mejores condiciones de media para los trabajadores por cuenta ajena tras un crecimiento de casi el 53% al pasar de los 7,2 euros por hora a los 11. Se da la circunstancia, además, de que es la única rama de actividad en la que el salario medio femenino está por encima del masculino, según los datos del IGE.

Por debajo de la media del municipio encontramos el sector de la información y la comunicación, ligeramente por encima de los 10 euros la hora, situándose a continuación la construcción (9,9 euros), las actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y administrativas (9,4), las artísticas, recreativas y de ocio (8,5) y la hostelería, transporte y almacenamiento, que con 7,8 euros la hora marca el suelo de las diferentes ramas de actividad.

Media anual

El estudio publicado por el IGE reserva un apartado para los salarios anuales de las ciudades gallegas en función de si los trabajadores trabajan todo el año o solo parte y, en el caso de Vigo, por primera vez el sueldo medio de los empleados con carácter indefinido se situó en 2023 por encima de los 30.000 euros, 5.500 más que una década atrás. Por su parte, también se consolida por encima de la barrera de los 10.000 euros, superada en 2022, el salario medio de los trabajadores por cuenta ajena durante una parte del año.

Poniendo en la misma balanza estas dos variables, Vigo registró en 2023 un sueldo medio de 23.298 euros, situándose por primera vez en la serie histórica por encima de los 23.000 euros. Es una cifra un 25% superior a la de 2013.