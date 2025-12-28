El BNG urge a la Xunta a sustiruir las válvulas de Eiras

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) urge a la Xunta de Galicia a que ejecute la sustitución de las válvulas averiadas de la presa de Eiras. Así lo plasmará en una enmienda a la moción que el grupo socialista presentará en el pleno municipal que se celebrará mañana.

Los nacionalistas, además, reclaman la realización de una auditoría integral para detectar posibles deficiencias y estableces las medidas correctoras necesarias para garantizar su pleno funcionamiento.

Cooperación interadministrativa

Por otra parte, consideran necesario crear una comisión mixta de la Xunta y el Concello «como espazo para a necesaria cooperación interadministrativa en relación ao subministro de auga».

«Non chega con pedir o cesamento dunha conselleira, as viguesas e vigueses o que queren é que o pleno acorde solucións e achegue garantías», señala el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas.