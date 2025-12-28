El BNG urge a la Xunta a sustiruir las válvulas de Eiras
Reclama una auditoría integral del estado del embalse para detectar posibles deficiencias
R. V.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) urge a la Xunta de Galicia a que ejecute la sustitución de las válvulas averiadas de la presa de Eiras. Así lo plasmará en una enmienda a la moción que el grupo socialista presentará en el pleno municipal que se celebrará mañana.
Los nacionalistas, además, reclaman la realización de una auditoría integral para detectar posibles deficiencias y estableces las medidas correctoras necesarias para garantizar su pleno funcionamiento.
Cooperación interadministrativa
Por otra parte, consideran necesario crear una comisión mixta de la Xunta y el Concello «como espazo para a necesaria cooperación interadministrativa en relación ao subministro de auga».
«Non chega con pedir o cesamento dunha conselleira, as viguesas e vigueses o que queren é que o pleno acorde solucións e achegue garantías», señala el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Davila 26/12/2025