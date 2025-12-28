Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG urge a la Xunta a sustiruir las válvulas de Eiras

Reclama una auditoría integral del estado del embalse para detectar posibles deficiencias

Arrancan las obras de la presa de Eiras

Arrancan las obras de la presa de Eiras / Marta G. Brea

R. V.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) urge a la Xunta de Galicia a que ejecute la sustitución de las válvulas averiadas de la presa de Eiras. Así lo plasmará en una enmienda a la moción que el grupo socialista presentará en el pleno municipal que se celebrará mañana.

Los nacionalistas, además, reclaman la realización de una auditoría integral para detectar posibles deficiencias y estableces las medidas correctoras necesarias para garantizar su pleno funcionamiento.

Cooperación interadministrativa

Por otra parte, consideran necesario crear una comisión mixta de la Xunta y el Concello «como espazo para a necesaria cooperación interadministrativa en relación ao subministro de auga».

«Non chega con pedir o cesamento dunha conselleira, as viguesas e vigueses o que queren é que o pleno acorde solucións e achegue garantías», señala el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas.

