El alquiler de motos eléctricas por minuto, la forma de transporte de moda en la ciudad

Las formas de moverse por Vigo han ido cambiando en los últimos años. Más allá del taxi y Vitrasa, han aparecido nuevas opciones de movilidad que han cambiado, y de qué forma, los trayectos para llegar de un punto a otro de la ciudad. A los ya famosos (y controvertidos pese a que ya hay una ordenanza que los regula) patinetes eléctricos y el alquiler de coches entre particulares, que contó FARO hace unas semanas, este año se ha puesto de moda una nueva opción: las motos compartidas. Aunque hay ya varias empresas en este sector, el pionero fue Ricardo Rodríguez, que hace poco más de un año fundó Motiños.

Con una flota de cincuenta motos eléctricas repartidas por la ciudad, ofrece el alquiler de las mismas por minuto. «Ahora mismo, en estas fechas, tenemos un elevadísimo nivel de demanda. Mucha gente alquiló nuestras motos para ir a la zona del Paseo Alfonso durante la tarde previa a la Nochebuena, evitando atascos y pudiendo aparcar con facilidad», asegura Rodríguez. Lo cierto es que desde el encendido de luces de Navidad, especialmente los fines de semana, son muchos los vigueses que apuestan por esta nueva forma de movilidad, sobre todo para evitar las congestiones de tráfico que se producen a determinadas horas.

Y es que el funcionamiento es sencillo: los usuarios se descargan su aplicación en el móvil, busca las motos más cercanas y, en función del trayecto que vaya a realizar, se paga una determinada cantidad de dinero. El servicio cuenta con diferentes planes para los distintos tipos de clientes, pero se parte habitualmente desde los 25 céntimos por minuto. Desde que arrancó con la empresa, la aplicación ya se ha descargado unas 10.000 veces. ¿Y dónde se pueden encontrar esas motos? Pues en distintas zonas de la ciudad. Un viajero la deja en alguno de los puntos a los que se dirige y el siguiente la puede recoger allí.

En la propia aplicación marca los sitios donde se pueden dejar, dentro de lo que llaman una zona verde que permite controlar dónde se aparcan y que abarca buena parte del casco urbano de Vigo. Los usuarios tienen quince minutos para llegar hasta la moto eléctrica más cercana y, a partir de ahí, empieza a contar el tiempo por el que se le acabará cobrando en función del plan que hayan contratado de antemano.

¿Y cuáles son las grandes ventajas de este sistema? Desde las empresas que lo ofrecen en Vigo explican que la agilidad de este tipo de vehículos contribuye a reducir los atascos y a mejorar la fluidez en los desplazamientos, especialmente por el centro urbano. Además, las motos eléctricas destacan por su carácter sostenible. Se trata de vehículos silenciosos y de bajo impacto ambiental que ayudan a disminuir las emisiones contaminantes y a mejorar la calidad del aire en las ciudades. A ello se suma su accesibilidad económica: el usuario solo paga por el uso que realiza, sin necesidad de asumir los costes asociados a la propiedad de un vehículo, como mantenimiento, seguros o impuestos.

Otra de las ventajas del motosharing es la facilidad de aparcamiento, un aspecto especialmente relevante en un contexto de creciente peatonalización y reducción de espacios destinados al tráfico privado. Las motos permiten estacionar con mayor facilidad, lo que se traduce en un ahorro de tiempo para el usuario. El servicio, además, está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, adaptándose a las necesidades y horarios de cada persona.

Requisitos

Para poder utilizar una de estas motos eléctricas para moverse por la ciudad olívica, además de estar registrado en la aplicación, solamente hay dos requisitos: tener dieciocho años y el carnet de coche –o A1 de moto–. Y, obviamente, cumplir unas normas básicas de respeto por la carretera y cuidado de las motos que se están utilizando. Y, por lo general, los vigueses las están utilizando para trayectos de todo tipo: ir a trabajar, a hacer la compra o al médico.