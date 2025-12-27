El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero

Nuevo cambio comercial de Renfe para su única ruta internacional con Portugal: menos servicios pero con un uso más eficiente. A partir del 1 de enero el Tren Celta que conecta Vigo y Oporto añadirá una parada en Redondela, O Porriño y Tui en las dos frecuencias diarias por sentido, aunque por el momento solo oferta billetes en el caso de las dos primeras localidades. Esta incorporación de nuevas estaciones intermedias servirá para recuperar —o más bien, suplir— las «lanzaderas» que circulaban hasta marzo de 2020 entre la estación de Guixar y Valença do Minho.

De esta manera se ha aprovechado el nuevo horario estrenado el pasado 14 de diciembre para aumentar la cobertura de un servicio que, si bien supera los 110.000 usuarios anuales, no es competitivo frente al autobús y sus casi 20 operaciones diarias hacia el aeropuerto de Francisco Sá Carneiro y Oporto. Los horarios serán los mismos que en las frecuencias con Valença, Viana do Castelo y, desde el pasado día 14, Barcelos. Las salidas de Guixar serán a las 9.58 y 18.05 horas, mientras que las llegadas desde el sur serán a las 11.44 y 22.40 horas, solapándose así con los procedentes de Ourense por la línea del Miño. El tiempo de viaje será de 10 minutos a Redondela y unos 22 hasta O Porriño, gozando todos ellos de una tarifa bonificada como Media Distancia en vez de la de Intercity del Tren Celta.

Trenes entre O Porriño y Tui a partir del 1 de enero / Renfe

Al mismo tiempo podría permtir el enlace en Redondela con algunos regionales procedentes de A Coruña, Santiago y Pontevedra cuyo tiempo de enlace en Guixar era demasiado corto ante posibles retrasos. De esta manera el centro urbano de O Porriño, municipio que más ha crecido en población del área metropolitana durante la última década, tendrá siete conexiones al día por ferrocarril con la ciudad olívica: tres desde ella con llegada a las 9.20, 14.32 y 18.26 horas y cuatro en el inverso a las 11.19, 11.39, 22.11 y 22.39 horas.

Tui, a la espera de permisos

«Con motivo de la No Aptitud para acoger viajeros de la estación de Tui derivado de las obras realizadas por ADIF, se SUPRIME la parada comercial en la estación de Tui para todas las circulaciones (420, 421, 422 y 423), por lo que NO se concederá el permiso de puertas por parte del personal de conducción evitando así realizar las operaciones comerciales en dicha estación», reza un comunicado interno de la operadora. Esta circunstancia entró en vigor el 18 de diciembre con las nuevas marchas —cuadros de velocidad— del servicio que aumentaron el tiempo de viaje entre cuatro y doce minutos. Así, aunque el convoy se detendrá brevemente en el apartadero tudense, no hará parada comercial para recoger pasajeros.

Fuentes ferroviarias confirman que este movimiento ya se venía realizando estas semanas. La incorporación de Tui a estos servicios supondría el regreso de los servicios ferroviarios a la capital del Baixo Miño más de cinco años después. La pandemia primero, la falta de voluntad de Renfe para recuperarlos debido a su bajo uso y las obras de reforma de la estación después dejaron sin este servicio casi 150 años después de su estreno hacia el país vecino.

No obstante, ese regreso se conjuga en condicional debido al corte que afrontará la línea desde febrero de este año durante 12 meses. Renfe deberá habilitar un Plan Alternativo de Transporte (PAT) ante las obras de adaptación al Corredor Atlántico entre Guillarei y Redondela, por lo que estos regionales serán sustituidos por autocares.