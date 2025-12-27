Galerías históricas
Las vidas de la Plaza de España, la puerta de bienvenida a Vigo
La Plaza de España de Vigo ganó su configuración como nudo a en los años cuarenta del pasado siglo, de la mano de la expansión de la Gran Vía y de una mayor conectividad. Desde entonces ha vivido varias vidas, con distinos iconos de la ciudad coronándola: el monumento a la Reconquista, la fuente luminosa y «Os Cabalos». Ahora afronta su futuro con un cambio radical de la mano de su semipeatonalización.
