Las vidas de la Plaza de España, la puerta de bienvenida a Vigo

Las vidas de la puerta de bienvenida a Vigo: del cruce de caminos a la semipeatonalización / FdV

Patricia Pedrido Davila

Hilda Gómez

La Plaza de España de Vigo ganó su configuración como nudo a en los años cuarenta del pasado siglo, de la mano de la expansión de la Gran Vía y de una mayor conectividad. Desde entonces ha vivido varias vidas, con distinos iconos de la ciudad coronándola: el monumento a la Reconquista, la fuente luminosa y «Os Cabalos». Ahora afronta su futuro con un cambio radical de la mano de su semipeatonalización.

TEMAS

