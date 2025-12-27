La reforma del bar del mirador de O Castro incluirá el acondicionamiento de todo el entorno

El Concello de Vigo ha impulsado un anteproyecto para la reforma integral de la cafetería del Mirador do Castro, un edificio municipal situado en la ladera sur del monte y cerrado desde 2009 tras la finalización de su concesión. La actuación permitirá recuperar el servicio de hostelería en el parque, mejorar la accesibilidad del inmueble y avanzar en la puesta en valor del entorno de la fortaleza, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Una de las actuaciones clave precisamente es la reordenación del entorno inmediato del paseo de Rosalía de Castro, donde se eliminarán plazas de aparcamiento para crear un espacio de prioridad peatonal, con pavimentos continuos y zonas verdes. El Concello considera esta actuación un primer paso para humanizar este vial y mejorar la relación entre el parque del Castro, la fortaleza y la ciudad.

El documento, redactado por el estudio Cendón-Vázquez Arquitectos, define las líneas generales de la intervención y servirá de base para solicitar las autorizaciones patrimoniales necesarias, así como para la posterior redacción del proyecto de ejecución y la licitación del servicio. El objetivo municipal es reabrir la cafetería antes de acometer la prevista demolición del actual café-bar adosado a la muralla, con el fin de liberar visualmente el recinto fortificado y mejorar su conservación.

Recreación del nuevo bar del mirador de O Castro y todo su entorno tras la reforma /

La cafetería del Mirador fue durante décadas uno de los locales más emblemáticos de la ciudad por sus vistas sobre la ría de Vigo y las islas Cíes. El edificio se integra de forma semisoterrada en la ladera y se organiza en tres niveles: una terraza-mirador en la cubierta, una planta acristalada orientada hacia la plaza de Martín Códax y una planta baja. Aunque el inmueble presenta un notable deterioro exterior y daños por vandalismo, las inspecciones técnicas municipales constataron que la estructura se mantiene en un estado aceptable.

El anteproyecto prevé la demolición de elementos deteriorados, como aleros, pavimentos e impermeabilizaciones en mal estado, así como del quiosco situado en la terraza superior. La intervención incluye la renovación completa de fachadas y cubiertas, con nuevos cerramientos acristalados, barandillas y elementos de protección solar, buscando una imagen discreta y plenamente integrada en el paisaje del monte.

Uno de los ejes principales de la actuación es la mejora de la accesibilidad, actualmente inexistente. Para ello se plantea la construcción de un nuevo núcleo de comunicación vertical con ascensor y escaleras que conectará la terraza, la planta principal y la planta baja, además de un segundo elevador de servicio vinculado a la futura actividad hostelera. La reforma permitirá adaptar el edificio a la normativa vigente y garantizar su uso público.

El alcalde, Abel Caballero, celebra esta actuación: «Es un proyecto magnífico, nueva zona de ocio en el Castro y descubrimiento de toda la muralla».