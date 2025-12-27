Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Puerto licita la redacción del proyecto de electrificación de los atraques de cruceros y contenedores

La última doble escala de cruceros del año, con el «Ambition» y el «Arcadia», en Nochebuena

La última doble escala de cruceros del año, con el «Ambition» y el «Arcadia», en Nochebuena / Marta G. Brea

R. V.

El Puerto de Vigo da un paso más en buenas prácticas medioambientales con el proyecto de la electrificación de los atraques en las terminales de cruceros y contenedores. Acaba de sacar a licitación la asistencia técnica para el estudio de alternativas y la redacción del mismo, con un presupuesto estimado de 277.419,89 euros.

Según la información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la duración del contrato es de 9 meses, el tiempo necesario para la prestación del servicio. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta las 14 horas de este martes, 30 de enero.

Esta iniciativa pretende que los cruceros y portacontenedores puedan apagar sus motores auxiliares mientras están atracados, conectándose a la red eléctrica terrestre. Se trata de un sistema energético conocido como OPS —Onshore Power Supply, suministro de energía en tierra— que permite abastecer las demandas eléctricas de los buques atracados y reducir así sus niveles de contaminación atmosférica y acústica.

No es la primera terminal del puerto que contará con este sistema. Desde octubre, ya dispone de ella la ro-ro —mercancías rodadas— de Bouzas.

Suministro eléctrico

La Autoridad Portuaria también licita el suministro de energía eléctrica con un valor estimado de 2.595.678 euros. El contrato tiene una duración de 2 años y el plazo para recibir ofertas termina el 2 de febrero.

La última doble escala de cruceros del año coincidió en Nochebuena, con el «Arcadia» y el «Ambition», cuyos pasajeros pudieron disfrutar del ambiente festivo en el Casco Vello.

