El PP denuncia que el Concello prorrogará por 5 años la concesión a Aqualia dos días antes de que caduque

El Partido Popular de Vigo ha informado de que este lunes, 29 de diciembre, el gobierno local aprobará una nueva prórroga del contrato de gestión del servicio de agua a la empresa Aqualia. Según ha señalado el grupo municipal popular, la medida se adoptará en una junta de gobierno local extraordinaria convocada en fechas navideñas y dos días antes de que finalice la concesión vigente. La prórroga tendría una duración de cinco años, hasta el 31 de diciembre de 2030.

El portavoz del PP en el Concello de Vigo, Miguel Martín, ha señalado que su formación llevaba meses advirtiendo de esta posibilidad y ha cuestionado el momento elegido para la aprobación de la prórroga. «Se trata de una decisión de gran calado que se adopta en plena Navidad y a escasos días de que expire la concesión actual», ha afirmado.

Desde el PP se destaca que la prórroga se concede pese a que, según sostienen, no se habrían cumplido los compromisos de inversión fijados en la anterior ampliación del contrato. En diciembre de 2020, la segunda prórroga quedó condicionada a la ejecución y financiación de un plan de inversiones por valor de 40,5 millones de euros. Sin embargo, de acuerdo con los datos facilitados por el grupo popular, cinco años después la empresa habría justificado actuaciones por un importe de 18,4 millones de euros, «menos de la mitad de lo comprometido».

En este contexto, Martín ha señalado que «el gobierno municipal opta por mantener en manos de la UTE FCC Aqualia uno de los contratos más importantes del Concello de Vigo», y ha reclamado explicaciones sobre el estado de las inversiones pendientes y los criterios seguidos para conceder una nueva prórroga.

El edil popular ha recordado que la concesión puede prolongarse legalmente hasta 2041, aunque ha señalado que el alcalde había manifestado con anterioridad su intención de sacar el servicio a concurso. «Queremos saber por qué se vuelve a optar por una prórroga y no por una nueva licitación», ha indicado.

Asimismo, el PP ha reiterado su desacuerdo con la política tarifaria del servicio. «No podemos estar de acuerdo en que el agua de Vigo siga siendo la más cara de Galicia», ha manifestado Martín, quien ha insistido en que no debería ampliarse el contrato «sin que se hayan cumplido los compromisos adquiridos en la prórroga anterior».

En relación con las inversiones justificadas por la concesionaria, el grupo municipal popular señala que 14,9 millones de euros corresponden a las obras de ampliación y modernización de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de O Casal. Esta actuación estaba inicialmente presupuestada en 22,7 millones de euros, aunque en 2023 el proyecto fue modificado debido al estado de la estructura, elevando su coste hasta los 24,8 millones.

Sobre esta cuestión, Miguel Martín ha pedido aclaraciones al gobierno local al considerar que existen diferencias entre las cifras ahora presentadas y las anunciadas anteriormente. «Nos gustaría saber qué ha ocurrido para que ahora se justifiquen 14,9 millones cuando se habló públicamente de un coste muy superior», ha señalado, reclamando explicaciones sobre el grado real de ejecución de las inversiones comprometidas.