Peticiones de asilo o reagrupación familiar de vecinos extranjeros, sin mucho éxito en Vigo

Amenazas de «grupos de narcotraficantes que reclutan jóvenes para sus crímenes» , extorsiones de «unas mafias encubiertas a través de los sindicatos de trabajadores», intentos de homicidio «con arma blanca», miedo a «ser perseguido»... Son muchos los argumentos que esgrimen los ciudadanos extranjeros que buscan la condición de refugiado o asilo en el país como paso previo a la residencia, y a pesar de este sentimiento de temor, su petición inicial en la Brigada Provincial de Extranjería de la Comisaría de Vigo termina en la inmensa mayoría de los casos rechazada primero por la Subdelegación del Gobierno y, en segunda instancia, por los tribunales. Los magistrados tachan sus inquietudes de «delincuencia común».

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que dirime este recurso en vía judicial, desestima el asilo al entender que no se cumplen los criterios señalados por la Convención de Ginebra de 1951, que son motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual. También imponen que en dichos países de origen no se están produciendo «conflictos armados» que pongan en riesgo la vida del ciudadano y señalan que muchas denuncias de acoso o extorsión están protagonizadas por «agentes terceros no estatales», de modo que son perseguibles por las autoridades locales.

Perú

Es el caso de un ciudadano de Perú que pidió el asilo en Vigo por temor a las organizaciones criminales que le cobraban una «cuota» por su trabajo. Tras negársele a abonarla, emprendiendo contra él distintas amenazas, cambiándose de ciudad pero siendo localizado nuevamente. Los jueces señalaron que si bien en Perú «el delito de extorsión es uno de los más frecuentes», las autoridades peruanos «no permanecen impasibles al respecto». «Dicha persecución, por tanto, no procedería de las autoridades peruanas que, al contrario, reaccionarían ante hechos como los narrados, investigando, deteniendo, juzgando y castigando a los responsables», esgrime el TSXG.

Colombia

Semejante situación ocurrió con la petición de asilo o condición de refugiado por parte de un ciudadano colombiano asentado en Vigo. En este caso, el recurrente no quería ingresar en las mafias de narcotraficantes de su país ni denunciar las amenazas e incluso intentos de homicidio, por posibles represalias de la policía colombiana o «miedo a que colaborase con los grupos criminales». A este respecto, señala el TSXG una sentencia del Tribunal Supremo en la que no se puede extender «a la totalidad del territorio de Colombia» la situación de violencia por lo que «por lo que no puede aceptarse que exista una situación de violencia generalizada asimilable a la de conflicto armado que determine que, en caso de volver, su vida corra peligro sólo por el hecho de encontrarse en Colombia». En este caso, considera la Sala que no concurren los presupuestos para otorgar el derecho de asilo dado el carácter genérico del relato y la falta de indicios de una persecución susceptible de protección al amparo dela ley de asilo.

Señala que la Administración colombiana «ha desplegado un amplio esfuerzo encaminado a terminar con la lacra de las organizaciones criminales» de modo que la persecució no es «deliberadamente tolerada por las Autoridades del país».

Reagrupación familiar

La reagrupación familiar también es otro de los trámites a los que recurren muchos extranjeros ya asentados en Vigo. La persona o personas que se pretende traer a España obtendría la residencia temporal; pero estas peticiones tampoco salen adelante Vigo.

Una de las últimas sentencias tiene como protagonista a un ciudadano de Senegal con más de 20 años residiendo en Vigo. Para que se estime la reagrupación familiar, el residente en España debe garantizar la subsistencia de los familiares que quiere traer, en este caso, su mujer y sus 7 hijos. Por ello, las autoridades exigen tener en cuenta bancaria al menos un 150% del IPREM (un indicador económico utilizado en España como referencia para determinar la cuantía de ciertas prestaciones, subsidios y ayudas sociales). El hombre alegó que paga mensualmente un alquiler en Vigo y que carece de ahorros porque todo lo que gana «lo manda a Senegal». Insiste además en que al ser sus hijos jóvenes pueden trabajar en Vigo y conseguir así ahorros para la economía familiar.

Con todo, la Sala rechaza esta petición por «carecer de recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia».