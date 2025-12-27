Miles de moteros invaden Vigo por la Papanoelada: «Aquí tiene una fama y una reputación especial»

La Papanoelada motera de Vigo, la más antigua de Galicia, es una de las citas de referencia de la Navidad. Iba a celebrarse el pasado día 20, pero la lluvia obligó a aplazarla a este sábado, cuando el anticiclón está dando tregua y ofreciendo a los moteros un cielo azul y unas bajas temperaturas. Pero como Santa está acostumbrado al mercurio de Laponia, todo su séquito se aseguró de ir disfrazado y bien abrigado.

Aunque la marcha partió a las 16,00 horas de Navia, cinco horas antes ya había animación para todos los públicos. La intencionalidad del evento es solidaria: los participantes han de llevar un quilo de comida no perecedera que después se dona al Banco de Alimentos. Para ello, desde las 11,00, ya había instalado en este barrio vigués un punto de recogida, además de varias foodtrucks e incluso un escenario en el que una banda estuvo animando las primeras horas del encuentro.

Además, como ocurrió el pasado 2024, los miles de papanoeles no tenían permiso para tirar caramelos o peluches desde los vehículos -por seguridad de los conductores-, así que durante la primera parte del encuentro se hizo una pequeña cabalgata estática.

Miles de papanoeles invaden Vigo / José Lores

Desde la organización, Marcos Portela, de Motoclub Galicia, señaló que la estimación para esta jornada fue de alrededor de 6.000 vehículos, algo más que en años anteriores, aunque con una posible merma por la prohibición de arrojar dulces. Con todo, en esta edición, la número 15, el espíritu permaneció intacto. «Al principio solo participaban Harley Davidson, pero fue creciendo hasta lo que es hoy. Todo el mundo está invitado a venir, siempre que traigan algo de comida, que encaje con su intencionalidad solidaria», cuenta. Portela reflexiona que los moteros son una comunidad unida, razón por la que siempre suelen celebrar eventos ligados a la caridad. «Tenemos esos valores, creo que somos gente cívica», apunta.

Los participantes

Desde primera hora se unieron participantes de todas las edades. Parejas como la de Adrián y Lis acudían por primera vez, tras haber obtenido el carné A2, y familias como la de Belén estaban allí como el primer año que se hizo.

Otros van en familia. Es el caso de Susana, Pedro, Nuria y Antón que también son asiduos. «Somos moteros de toda la vida y este es un evento muy bonito al que merece la pena venir para vivirlo», cuenta. Además, valora la pequeña cabalgata que hacen para los niños (una serie de pequeños carros enlazados), una buena forma de hacerles partícipes.

Adrián y Lis iban por primera vez. Él se había sacado el permiso hace poco, algo por lo que siempre tuvo ilusión por tradición familiar. «Llevo conduciendo desde los 16, pero ahora tengo el permiso A2. Hacer este recorrido en pareja lo hace más especial», confiesa.

Por otra parte, Belén y Diana, madre e hija, que repetían asistencia como cada año, explican que están unidas al evento porque su marido (y padre) fue uno de los que lo iniciaron en Vigo, con su empresa Motomanía. «Este día estamos a tope y venimos a todo», confesaba. Su niña asentía, todo el día está lleno de emoción también para los más pequeños.

El recorrido

Como es habitual, la marcha tuvo lugar a través de Rúa das Ufas (Navia), Teixugueiras, Camiño do Caramuxo, Avenida de A Florida (hasta el cruce con Padre Seixas), Padre Seixas, Porriño, Avenida de Castelao, túnel de Plaza de América, Gran Vía, túnel de Plaza de España, Gran Vía, calle Venezuela (parada), Camelias, Plaza de América (túnel) y avenida de Castelao para terminar de nuevo en Navia.