El «hasta luego» de Los Secretos

La de Álvaro Urquijo es una de las bandas nacionales que más ha actuado sobre los escenarios vigueses. Quizá por ello, Los Secretos hayan escogido el Auditorio Mar de Vigo para entonar su anunciado «hasta luego». Las más de mil personas que allí se dieron cita ayer pudieron disfrutar de su último concierto hasta 2027.

Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, Txetxu Altube, Juanjo Ramos, Jesús Redondo y Santi Fernández hicieron revivir al público vigués clásicos que forman parte de la historia de la música española y que atraparon a varias generaciones, junto a nuevas sorpresas.

En un comunicado, en el mes de octubre, anunciaron que hacen un parón de un año para crear y grabar. Además, avanzan que preparan algo «muy especial» para 2028, año en el que cumplen medio siglo juntos.