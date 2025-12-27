Entrevista | Aida Saco Beiroa Pianista e compositora
Aida Saco, pianista: «Estreo unha obra propia coa Orquestra Sinfónica de Nacións Unidas»
A rianxeira Aida Saco Beiroa, fincada en Nova York, é a solista convidada da Orquesta Clásica de Vigo para o seu tradicional concerto de Nadal. Ademais de tocar a «Suite do quebranoces», o martes, homenaxearán a Ravel no seu 150 aniversario
Para o seu concerto extraordinario de Nadal, a Orquesta Clásica de Vigo convida a Aida Saco Beiroa, unha artista galega de proxección internacional, que tocará unha das pezas máis fermosas de Maurice Ravel, «Concerto para piano en sol maior», como homenaxe polo seu 150 aniversario. A cita, que se celebra no Teatro Afundación o martes ás 20.30 horas, inclúe a «Suite do quebranoces» de Chaikovski
-En que punto está da súa carreira?
Gradueime en 2022 e o ano pasado estiven traballando en Nova York con diferentes proxectos, ademais de compaxinalo coa actividade de profesora no conservatorio do Bronx. Un deles foi tocar por segunda vez coa orquestra das Nacións Unidas. Toquei no National Arts Club de Nova York e fixen diferentes concertos na cidade. De abril a xullo estiven no Liceo de Barcelona traballando. Tiven a beca Fulbright e agora volvín a Nova York coa de La Caixa e sigo compaxinando proxectos profesionais. Este ano presentei en novembro o meu proxecto Urdimes coa Sinfónica de Galicia e a bailarina Estefanía Gómez no Teatro Colón da Coruña, que é un proxecto que desenvolvín durante os dous últimos anos en Nova York. Teño agora este concerto coa Orquestra Clásica de Vigo e despois presento unha obra propia coa Orquestra Sinfónica das Nacións Unidas. As outras veces tocaba obras doutras mulleres compositoras, pero desta vez vou estrear unha obra propia.
- E que compuxo? Pode desvelar algo?
Será unha peza para piano e orquestra. A temática do concerto é mulleres na música, entón esta peza en concreto non ten unha inspiración propia, pero si que o concerto en xeral ten esa temática.
-Cando escribe para Nacións Unidas, que supón para vostede?
É un recoñecemento ao meu traballo destes anos e ademais é un luxo poder formar parte dun proxecto que reivindica a figura das mulleres na industria musical e concretamente tamén na industria de composición para bandas sonoras, que é no que estou máis metida este ano, xa que coa bolsa de La Caixa estou adentrándome niso e, de feito, este semestre empezo a dar clase na New York University, no programa de screen scoring, composición para pantalla. Coa bolsa de La Caixa estaba a formarme agora con Jamie Lawrence, que é un gañador de cinco premios Emmy, compositor, produtor e orquestrador. Agora tamén vou seguir formándome na división de mestrado do programa, que é o mesmo no que imparto clase aos estudantes de carreira.
-Cinco Emmys. Que lle achega estar rodeada de xente dese nivel? Como convive con eles?
Faise a túa realidade diaria. Non é diferente a facer unha colaboración con ningunha outra persoa, pero si que rodearse de xente que ten tanto recoñecemento e experiencia fai que nunca te estanques na túa formación, nas túas ambicións e no resultado do teu traballo. É moi enriquecedor rodearse de xente que me inspiran a seguir mellorando cada día. Ademais, con Jamie sempre tiven un trato moi próximo e persoal. El anímame moito cos meus proxectos. Viu os vídeos de presentación de Urdime, que foi ambicioso, porque compuxen 75 minutos de música con espectáculo. El era consciente do traballo que me supoñía, pero animoume e quedou moi contento do resultado. Iso motívame e dáme unha validación que para min é valiosa, porque vén de alguén que admiro.
-«Urdime» será programado noutros espazos?
Teño moitas cousas e non o estou movendo como tal, pero está espertando interese para programacións futuras. Na medida na que sexa posible, en canto a poder dedicarlle o tempo necesario, si que é un proxecto que quero seguir desenvolvendo e presentar de novo.
-Neste punto, sabe cara onde quere levar a súa carreira?
Este ano está asemellándose bastante ao que me gustaría que fose a miña carreira nos próximos anos: compaxinar proxectos de diversa índole, tanto de compositora e pianista a vez, como «Urdimes»; concertos de clásica; encargos como compositora… E, ademais, gústame manter actividad como docente e combinar diferentes facetas tanto en Europa como en Nova York. É o que me gustaría facer nun futuro.
-Cando volta a Galicia, que lle parece o panorama que atopa?
Penso que se están desenvolvendo proxectos moi interesantes. Mesmamente onte, comentábanme todo os proxectos que tivo a Orquesta Clásica de Vigo nos últimos anos, que eu sigo, pero hai certa desconexión por estar ao outro lado do océano. E penso que se están facendo cousas moi interesantes das que eu tamén quero formar parte. Tamén estou formándome agora e traballando con xente que está nesa industria e porque me gustaría nos próximos anos comenzar a traballar máis no mundo do audiovisual como compositora e penso que é un momento bo para a cultura galega con todos os proxectos audiovisuais que están saíndo de Galicia
-O «Concerto de piano e orquestra en sol mayor» co que vés o martes a Vigo compúxoo Ravel, precisamente, tras unha xira por Estados Unidos. Ten algún tipo de vínculo con vostede?
É un concerto moi interesante porque reúne influencias moi diversas, dende a música de jazz ata a música española, tanto da música máis popular vasca á máis sureña de Andalucía. É un concerto complexo, pero é unha obra mestra porque reúne moitas inspiracións dunha forma maxistral. Para min ten un significado especial porque, como dis, Ravel compuxo tamén a raíz das influencias da música de Estados Unidos e de George Gershwin. Como europea en Nova York, vincúlome tamén con esa sensación de apertura hacia a música jazz ou americana, que se vive de forma especial nunha cidade como é Nova York.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Muere un exconcejal de Rianxo en un accidente de tráfico durante la Nochebuena
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»