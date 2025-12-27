Dos de cada diez alumnos de grado y máster de la UVigo hacen prácticas cada curso
En 24/25, casi 4.000 estancias formativas estaban incluidas en el plan de estudios y otras 590 fueron voluntarias | Más de la mitad de las curriculares se realizan en la Administración
Dos de cada diez alumnos de grado y máster hacen prácticas cada curso en la Universidad de Vigo. Las cifras se mantienen similares desde hace años y en 2024/25 se contabilizaron un total de 4.581 estancias formativas, la mayoría de ellas, de carácter obligatorio (3.991) y teniendo en cuenta además que cada estudiante puede realizar actividades curriculares y extracurriculares (voluntarias) en el mismo periodo académico.
Más de la mitad de las prácticas obligatorias incluidas en los planes de estudios fueron realizadas en la Administración pública (2.345), seguida de grandes empresas (490) y pequeñas con menos de 50 empleados (435). También acogieron actividades curriculares empresas medianas (288), fundaciones y entidades sin ánimo de lucro (257), autónomos (129), multinacionales (34) y empresas familiares (13).
En el caso de las prácticas extracurriculares, que los estudiantes realizan por iniciativa propia, la mayoría de ellas tuvieron lugar en empresas, casi 500, mientras que las fundaciones acogieron 50, los autónomos, 38, y la Administración, 19.
Por sectores, las estancias obligatorias se realizan mayoritariamente en la Administración, sanidad y servicios sociales (653), actividades profesionales, científicas y técnicas (374), y educación (180).
Y, en el caso de las extracurriculares, casi el 30% están relacionadas con actividades profesionales, científicas y técnicas, seguidas de la industria manufacturera (90), y la información y las comunicaciones (84).
Además de los másteres de Abogacía, Profesorado y otros títulos relacionados con el ámbito de la educación, donde se alcanzan porcentajes del 100% o incluso por encima, también destaca el grado de Enfermería en las cuatro escuelas de la UVigo, donde realizan prácticas en torno a siete de cada diez estudiantes matriculados, el máster en Comercio Internacional (83%) o la carrera de Fisioterapia, con el porcentaje más elevado de toda la Universidad, un 828%.
Además de centros educativos, hospitales, clínicas y despachos de abogados, los alumnos de la UVigo hacen prácticas en empresas del sector de la automoción como Stellantis, Faurecia, Benteler o Denso y en el CTAG. También en compañías biotecnológicas –Lonza, Zendal, CZ Vaccines o Beta Implants–, en editoriales y entidades bancarias, hoteles o en el sector textil –Selmark, Adolfo Domínguez o Bimba y Lola–.
El amplio listado incluye grupos de investigación y centros tecnológicos de toda la comunidad, empresas del sector alimentario como Aceites Abril, agencias y medios de comunicación, asociaciones sin ánimo de lucro –Cruz Roja, Érguete o Aldeas Infantiles, entre muchas otras–, el Real Club Celta, el Museo do Pobo Galego, el Consorcio de Turismo Ribeira Sacra o el Archivo Catedralicio de Ourense.
Y van irrumpiendo con fuerza empresas de sectores emergentes en Galicia como el aeroespacial de la mano de Uarx y Kreios.
Jamaica, México o Costa Rica, entre los destinos de los estudiantes que las realizan fuera
Desplazarse a otro país para realizar prácticas todavía es una opción muy poco extendida en la UVigo. Durante el curso pasado, la institución solo contabilizó 14 estancias formativas de este tipo, más del doble que el año anterior pero idéntica cifra que en 2019/20.
Eso sí, cuando deciden hacer la maleta, los estudiantes no dudan en cruzar el charco. Cuatro alumnos del doble grado en ADE/Derecho realizaron prácticas en Jamaica, y en México. Y otros tres de la carrera de Turismo eligieron Costa Rica, México y República Dominicana.
Por el vecino Portugal solo optó un alumno del máster en Inteligencia Artificial, mientras que Francia recibió a matriculados en Publicidad y RR PP y en los másteres de Diseño y Dirección Creativa en Moda y de Comercio Internacional. Otro alumno de este programa viajó a Países Bajos y uno del curso de especialista en Traducción para videojuegos a Lituania.
