Disputas por el colegio, viajes o emanciparse dejan 200 litigios este año entre padres vigueses

La oscarizada «Historia de un matrimonio» es uno de los mejores ejemplos que muestra cómo una relación entre progenitores sin desavenencias puede terminar en un pleito judicial por cuestiones tan notorias como la educación, la salud o cambios de domicilio –como es el caso de la película– de los hijos. Y todo por la falta de entendimiento en el ejercicio de la patria potestad; es decir, a qué progenitor le compete el poder de decisión cuando no existe un acuerdo entre ambos.

Traducido esto al ámbito vigués, los tribunales de Familia registraron este 2025 casi 200 demandas de jurisdicción voluntaria en menores por cuestiones relacionadas con los hijos: el colegio en el que estudiar, hacer o no la Comunión, viajar al extranjero, con quién pasar las vacaciones, vacunar o no vacunarse... o incluso a instancias del propio menor solicitando su emancipación.

Hace poco más de un lustro, estos pleitos no superaban el centenar, llegando a duplicarse en la actualidad por esta falta de acuerdo entre padres divorciados, previsiblemente al contar con más acciones o un contexto más amplio sobre el qué debatir.

Sentencias

Eminentemente, las cuestiones que derivan en estas demandas están relacionadas con la educación del menor, en qué colegio o instituto debe estudiar, si público o privado, o incluso su participación en actividades extraescolares.

Recientemente, la Audiencia Provincial de Pontevedra autorizaba la escolarización de un niño entre las alternativas propuestas por el padre en detrimento de las escogidas por la madre, al ser las más adecuadas para el interés del menor, precepto que siempre rige en estos procedimientos.

La expedición del pasaporte a los hijos menores para viajes al extranjero también es una situación con las que los jueces están ya muy acostumbrados a lidiar. Por ejemplo, esta misma Audiencia Provincial autorizó a una madre a viajar a Cuba con la menor, pese a la oposición del padre por el temor de que su expareja no retornase con la niña a España.

Los magistrados concluyen que dichos temores no tienen sustento alguno porque la mujer tiene «arraigo económico, laboral y personal» en la ciudad olívica, motivo por el cual ratifican el auto judicial que suplió la falta de consentimiento del padre para la tramitación y expedición/renovación del pasaporte, autorizando dicha expedición y también que la niña pueda ir en compañía de su madre a dicho país en los períodos vacacionales en los que, según se estableció en sentencia, se encuentre en su compañía.

Extraescolares o estudiar religión

Tampoco es extraño que se enfrenten a otro tipo de cuestiones más anecdóticas, como desencuentros relacionados con las actividades extraescolares, con la dirección en la cual empadronar a los pequeños o incluso si deben estudiar o no religión o hacer la comunión. Durante los años 2020 y 2021, se presentaron también múltiples demandas acerca de inocularse la vacuna del COVID o no a los hijos.

En estas casi 200 demandas anuales también se incluyen los procesos de emancipación. Esto vienen motivados por la mala relación del menor, de entre 16 y 18 años, con sus progenitores. Desde un punto de vista coloquial, convierte –a efectos prácticos y legales– al menor en adulto o mayor de edad. Ante esta consideración éste podrá tomar ciertas decisiones de forma autónoma sin necesidad de supervisión así como gestionar sus bienes o dinero, o incluso casarse.