El bus Vigo-Oporto multiplica por siete su precio en Nochevieja: hasta 70 euros un solo billete
Las tarifas se multiplican por siete en las franjas de mayor demanda pese a la competencia
Que el Tren Celta no ha sido capaz de canalizar la alta movilidad en la Eurorregión entre Galicia y Portugal no es ningún secreto. El convoy que emplea 150 minutos entre Vigo y Oporto ha acabado claudicando ante el transporte por carretera, lo que le ha llevado a sumar paradas en Redondela, O Porriño y Tui para maximizar su servicio. Sin embargo, una vez captado el grueso del negocio, el autobús ha comenzado a aplicar medidas más propias de un monopolio.
Tanto es así que los billetes pueden llegar a multiplicar por siete su precio entre las ofertas más económicas en la misma ruta. Durante las próximas semanas es posible lograr un billete de ida por 10 o 12 euros en los trayectos más largos. Al mismo tiempo, la tarifa media para el recorrido de casi dos horas ronda entre los 18 euros entre las estaciones intermodales de Urzáiz y Campanhã.
Pero en la tarde del día 31 de diciembre, la necesidad de llegar a destino antes del cambio de año aprieta y los precios se disparan hasta los 70 euros por un solo viaje hasta el aeropuerto de Francisco Sá Carneiro y Oporto. Es el caso de las salidas de las 18.45 horas y 19.30 horas (65 euros en ese caso), las últimas del día a cargo de Alsa hacia Portugal.
Cada jornada casi una veintena de frecuencias de cuatro compañías diferentes (Autna, Blablabus y las alianzas de Flixbus con Monbus y Alsa con Gipsy) cubren el servicio entre ambas urbes durante 20 horas al día, incluyendo la gran mayoría parada en la terminal aérea y Valença. Esta demanda consolidada les ha permitido elevar sus tarifas a 30 euros en las horas punta y los citados 65 o 70 en algunos días.
Comparativa de precios
Este aumento en el importe responde una lógica más propia de las aerolíneas o los servicios de AVE que de un autocar, donde los costes suelen oscilar de forma mínima. Al mismo tiempo, encarece y con creces la competencia que podría tener en el mismo itinerario.
Un billete sencillo del Tren Celta entre Guixar y Oporto cuesta 16,75 euros, aunque son habituales las tarifas promocionales por 12 euros. En caso de no querer utilizar un coche propio, los taxis y VTC ofrecen precios pactados que osiclan alrededor de los 170 euros, reduciendo además el tiempo de viaje respecto al autocar y sus paradas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Muere un exconcejal de Rianxo en un accidente de tráfico durante la Nochebuena
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»