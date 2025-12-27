El bus Vigo-Oporto multiplica por siete su precio en Nochevieja: hasta 70 euros un solo billete

Que el Tren Celta no ha sido capaz de canalizar la alta movilidad en la Eurorregión entre Galicia y Portugal no es ningún secreto. El convoy que emplea 150 minutos entre Vigo y Oporto ha acabado claudicando ante el transporte por carretera, lo que le ha llevado a sumar paradas en Redondela, O Porriño y Tui para maximizar su servicio. Sin embargo, una vez captado el grueso del negocio, el autobús ha comenzado a aplicar medidas más propias de un monopolio.

Tanto es así que los billetes pueden llegar a multiplicar por siete su precio entre las ofertas más económicas en la misma ruta. Durante las próximas semanas es posible lograr un billete de ida por 10 o 12 euros en los trayectos más largos. Al mismo tiempo, la tarifa media para el recorrido de casi dos horas ronda entre los 18 euros entre las estaciones intermodales de Urzáiz y Campanhã.

Precios de billetes de bus entre Vigo y Oporto el 31 de diciembre / Omio

Pero en la tarde del día 31 de diciembre, la necesidad de llegar a destino antes del cambio de año aprieta y los precios se disparan hasta los 70 euros por un solo viaje hasta el aeropuerto de Francisco Sá Carneiro y Oporto. Es el caso de las salidas de las 18.45 horas y 19.30 horas (65 euros en ese caso), las últimas del día a cargo de Alsa hacia Portugal.

Cada jornada casi una veintena de frecuencias de cuatro compañías diferentes (Autna, Blablabus y las alianzas de Flixbus con Monbus y Alsa con Gipsy) cubren el servicio entre ambas urbes durante 20 horas al día, incluyendo la gran mayoría parada en la terminal aérea y Valença. Esta demanda consolidada les ha permitido elevar sus tarifas a 30 euros en las horas punta y los citados 65 o 70 en algunos días.

Comparativa de precios

Este aumento en el importe responde una lógica más propia de las aerolíneas o los servicios de AVE que de un autocar, donde los costes suelen oscilar de forma mínima. Al mismo tiempo, encarece y con creces la competencia que podría tener en el mismo itinerario.

Un billete sencillo del Tren Celta entre Guixar y Oporto cuesta 16,75 euros, aunque son habituales las tarifas promocionales por 12 euros. En caso de no querer utilizar un coche propio, los taxis y VTC ofrecen precios pactados que osiclan alrededor de los 170 euros, reduciendo además el tiempo de viaje respecto al autocar y sus paradas.