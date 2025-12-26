Zona Franca impulsa la transformación de polígonos industriales gracias a un proyecto europeo

Vigo dará un paso decisivo en la modernización y sostenibilidad de sus polígonos industriales gracias a su participación en el proyecto europeo Circuit, una iniciativa financiada por la Unión Europea que busca convertir áreas industriales tradicionales en ecosistemas circulares y climáticamente neutros. La ciudad será uno de los ocho territorios piloto del proyecto, con un papel destacado en el ámbito de la automoción, las baterías y la movilidad sostenible.

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) actúa como socio institucional y pieza clave del piloto local, con un presupuesto de 143.250 euros, financiado al 100 % con fondos europeos. Su función principal será facilitar la puesta en marcha de soluciones innovadoras directamente en los polígonos industriales del área de Vigo, conectando a empresas, administraciones y agentes tecnológicos.

El proyecto permitirá ensayar en entornos reales nuevos modelos de economía circular, movilidad sostenible y valorización de subproductos industriales, con impacto directo en el tejido productivo local. Para ello, la Zona Franca aportará suelo industrial, parques empresariales y empresas voluntarias, además de su capacidad de interlocución público-privada.

El piloto vigués está liderado técnicamente por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y se desarrollará principalmente en espacios vinculados al sector de la automoción y la movilidad, un ámbito estratégico para la economía local. El objetivo es reducir la huella ambiental de la actividad industrial, mejorar la eficiencia de los recursos y avanzar hacia un modelo productivo más competitivo y sostenible.

Además, el CZFV participará en procesos de co-creación con empresas y agentes locales, así como en la monitorización y evaluación de los resultados obtenidos en los polígonos industriales de Vigo. Estos datos servirán para medir el impacto ambiental y territorial de las actuaciones y sentar las bases para su posible extensión a otras áreas industriales de la ciudad y del entorno metropolitano.

Un papel destacado lo desempeñarán la High Tech Auto (HTA) y el AutoLab, que funcionarán como laboratorios vivos (living labs) para probar nuevas soluciones industriales, fomentar la innovación empresarial y acelerar el desarrollo de proyectos vinculados a la movilidad y la economía circular.

Con su participación en Circuit, Vigo refuerza su posición como laboratorio urbano-industrial de referencia en Europa, al tiempo que impulsa una transformación tangible de sus polígonos industriales, con beneficios directos para las empresas locales, el empleo y la sostenibilidad ambiental del territorio.

El delegado de Zona Franca, David Regades, celebra que «Europa vuelve a apoyar a nuestra ciudad en un proyecto de Vigo en baterías y vehículos, orientado a transformar polígonos industriales en ecosistemas circulares y climáticamente neutros».