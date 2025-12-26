Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RacismoEl tiempo en GaliciaAcoso escolarVivienda en VigoNavidad solidariaBono transporte
instagramlinkedin

Zona Franca impulsa la transformación de polígonos industriales gracias a un proyecto europeo

La UE elige Vigo para una iniciativa que busca ensayar en entornos reales nuevos modelos de economía circular y movilidad sostenible

Vista general del PTL de Valladares.

Vista general del PTL de Valladares. / Jose Lores

Carlos Ponce

Vigo dará un paso decisivo en la modernización y sostenibilidad de sus polígonos industriales gracias a su participación en el proyecto europeo Circuit, una iniciativa financiada por la Unión Europea que busca convertir áreas industriales tradicionales en ecosistemas circulares y climáticamente neutros. La ciudad será uno de los ocho territorios piloto del proyecto, con un papel destacado en el ámbito de la automoción, las baterías y la movilidad sostenible.

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) actúa como socio institucional y pieza clave del piloto local, con un presupuesto de 143.250 euros, financiado al 100 % con fondos europeos. Su función principal será facilitar la puesta en marcha de soluciones innovadoras directamente en los polígonos industriales del área de Vigo, conectando a empresas, administraciones y agentes tecnológicos.

El proyecto permitirá ensayar en entornos reales nuevos modelos de economía circular, movilidad sostenible y valorización de subproductos industriales, con impacto directo en el tejido productivo local. Para ello, la Zona Franca aportará suelo industrial, parques empresariales y empresas voluntarias, además de su capacidad de interlocución público-privada.

El piloto vigués está liderado técnicamente por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y se desarrollará principalmente en espacios vinculados al sector de la automoción y la movilidad, un ámbito estratégico para la economía local. El objetivo es reducir la huella ambiental de la actividad industrial, mejorar la eficiencia de los recursos y avanzar hacia un modelo productivo más competitivo y sostenible.

Además, el CZFV participará en procesos de co-creación con empresas y agentes locales, así como en la monitorización y evaluación de los resultados obtenidos en los polígonos industriales de Vigo. Estos datos servirán para medir el impacto ambiental y territorial de las actuaciones y sentar las bases para su posible extensión a otras áreas industriales de la ciudad y del entorno metropolitano.

Un papel destacado lo desempeñarán la High Tech Auto (HTA) y el AutoLab, que funcionarán como laboratorios vivos (living labs) para probar nuevas soluciones industriales, fomentar la innovación empresarial y acelerar el desarrollo de proyectos vinculados a la movilidad y la economía circular.

Con su participación en Circuit, Vigo refuerza su posición como laboratorio urbano-industrial de referencia en Europa, al tiempo que impulsa una transformación tangible de sus polígonos industriales, con beneficios directos para las empresas locales, el empleo y la sostenibilidad ambiental del territorio.

Noticias relacionadas y más

El delegado de Zona Franca, David Regades, celebra que «Europa vuelve a apoyar a nuestra ciudad en un proyecto de Vigo en baterías y vehículos, orientado a transformar polígonos industriales en ecosistemas circulares y climáticamente neutros».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
  2. Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
  3. La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
  4. Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
  5. Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
  6. Niegan un tratamiento de fecundación en Vigo a un trabajador infértil tras un accidente laboral: «No es una situación de riesgo vital»
  7. Davila 23/12/2025
  8. El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río

Un juez de Vigo desestima la demanda de un hombre que solicitaba hasta 22 semanas de permiso de paternidad como su mujer

El Chuvi cierra 55 camas por Navidad y la bajada de la presión asistencial

El Chuvi cierra 55 camas por Navidad y la bajada de la presión asistencial

Las bodas de hoy en día en Vigo: diversidad, cada vez a más edad y lejos del altar

Las bodas de hoy en día en Vigo: diversidad, cada vez a más edad y lejos del altar

El Puerto de Vigo cierra el año a pleno rendimiento: 68 buques, 7.000 coches y casi 2.000 contenedores

El Puerto de Vigo cierra el año a pleno rendimiento: 68 buques, 7.000 coches y casi 2.000 contenedores

El PP de Vigo propone bonos de compras y campañas mensuales para impulsar al comercio local

El PP de Vigo propone bonos de compras y campañas mensuales para impulsar al comercio local

El BNG de Vigo anuncia una moción para frenar el avance de la ZBE y que sea sin multas

El BNG de Vigo anuncia una moción para frenar el avance de la ZBE y que sea sin multas

Zona Franca impulsa la transformación de polígonos industriales gracias a un proyecto europeo

Zona Franca impulsa la transformación de polígonos industriales gracias a un proyecto europeo

Desmantelada una «macrotrama» de fraude de más de 300 millones en el IVA de hidrocarburos con registros en Vigo

Tracking Pixel Contents