Vigolandia abre sus puertas para el disfrute de los más pequeños

Comienza uno de los momentos favoritos de los niños y niñas de Vigo. Este 26 de diciembre Vigolandia ha inaugurado su XXI edición, que durará todo el fin de semana hasta el 30 de diciembre.

El evento que se celebra en el IFEVI cuenta con hinchables, pistas de obstáculos, tirolinas, diferentes talleres , animación musical y un circuito de seguridad vial organizado por la Policía Local. El precio de la entrada es de 8 euros por persona, tanto niños como adultos y se pueden adquirir en la propia taquilla del lugar.

El recinto estará abierto de 12.00 horas a 20.00 horas. El evento, cuenta también con un punto de recogida de juguetes y alimentos no perecederos, situado en la entrada principal.