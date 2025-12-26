Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada

Vigo atravesó la Nochebuena esquivando la lluvia y, por suerte, tampoco hubo que sacar el paraguas durante el día de Navidad. Eso sí, hace frío. Las agencias meteorológicas habían avisado de lo que supone que el anticiclón se posicione en las Azores: ausencia de precipitaciones, pero más ropa de abrigo. Al no haber nubosidad, el suelo pierde el calor durante la noche (no queda retenido) y las temperaturas son más bajas.

Esto deja registros inusuales como el de esta madrugada, cuando la estación del campus marcó dos grados. Curiosamente, en la capital finlandesa el termómetro hoy oscila entre 1 y 3 grados, por lo que durante algunas horas la ciudad estuvo a temperaturas muy similares. Lo mismo ocurre al comparar con Reikiavik, que hoy registra valores de entre 2 y 4 grados. Esta inusual estampa está influenciada por «un desprendimiento» de aire frío de origen polar que quedó situado sobre nuestras latitudes. Es pasajero, al igual que la borrasca que atravesó las provincias de Pontevedra y A Coruña esta mañana. María Souto, de Meteogalicia, explica que la entrada conjunta de ambos fenómenos está dejando cotas de nieve a cotas relativamente bajas: «Había el aire frío suficiente para combinarse con la borrasca y en lugar de nevar en O Cebreiro o Manzaneda, nieva en A Cañiza».

La zona de montaña de la provincia de Ourense registró valores en negativo de hasta -8,5 grados en la estación de Manzaneda. Fue la sexta localidad donde más frío hizo de España. Lo mismo en A Veiga y parecido en el sur, donde varias localidades como Baltar estuvieron a -5 grados. Con todo, dado que la borrasca solo se desplazó por el eje atlántico, no tuvieron precipitaciones como para que nevase.

La borrasca ya abandonó la comunidad y se dirige a la costa portuguesa. La comunidad vuelve a estar bajo el efecto del anticiclón. «La masa de aire también se va a ir retirando por lo que esperamos que en los próximos días las temperaturas sean más suaves», apunta Souto.

De récords

Este 2025 está siendo uno de los años con más vaivenes meteorológicamente hablando. El verano fue uno de los más cálidos en la comunidad desde que hay registros, con una temperatura media de 10,05 grados, más alta incluso que en 2022. Esto, sumado a otras circunstancias, fue aliciente para que viviésemos uno de los años más devastadores en materia de incendios y para tener que asumir después una conflictiva sequía.

Con todo, pasado el estío, vino la lluvia. Y no poca. El pasado noviembre marcó récord de precipitaciones desde que hay registros. La estación del campus de Vigo acumuló más de 500 litros por metro cuadrado, algo nunca visto en los últimos años.

Aunque la primera mitad de diciembre también hizo falta sacar el paraguas más de una semana seguida, la tónica cambió con el anticiclón. Esto, con episodios como la mencionada burbuja de aire polar, hizo que los valores del mercurio se desplomasen dejando también algún récord. El día 21 de este mes se registró la mínima más baja de la ciudad para un mes de diciembre, 1,8 grados. No hay otro valor tan bajo en la última década. Fue en la estación del campus de Vigo, que además registra una temperatura media para el mes de 9,2 grados. Hay que ir a los datos de 2020 para ver otra tan baja.

Próximos días

Para lo que queda de semana, tiempo seco. Con todo, parece que el año podría comenzar con cierta inestabilidad. Para Vigo, las máximas del fin de semana rondarán los 15 grados y las mínimas los 5.