El 'Tus' de Vigo celebra 40 años de bocatas en familia

Antes de que la «Tardebuena» inundara las calles y plazas del Casco Vello con miles de personas ya había un local del centro de Vigo con su propia tradición en la víspera de Navidad. El ‘Tus’ celebró este miércoles sus 40 años sirviendo bocatas de tamaño casi familiar... y en familia. Y es que su clientela es ya de «segunda o tercera generación», tal y como apuntan, al ser hijos y nietos de sus primeros clientes en los ochenta.

El local a escasos metros de ‘La Paellera’ abrió sus puertas el 28 de diciembre de 1985, pero desde hace lustros adelantan el cumpleaños al 24 para evitar confusiones con las inocentadas. Así, sustituyen el marisco por las patatas fritas, sin duda alguna el plato más reconocido de una carta que mantiene su esencia: la de la bocatería tradicional con precios populares y trato cercano. Un tipo de negocio «muy asentado en la ciudad», como apuntan sus dueños, y que incluso forma parte de la personalidad de la misma. Prueba de ello es su longevidad y la de otros establecimientos similares como el Papos, Corner Hut -ambos rondando el medio siglo de servicio- o el Rin Ran, Lareca o Carballo.

Durante muchas noches el restaurante en los bajos de la calle Areal fue un refugio para quienes tenían una mala noche de fiesta y necesitaban, casi de emergencia, ingerir algún sólido o agua hasta las seis de la mañana. Pero la llegada de la pandemia y la edad de sus empleados obligaron a adelantar su horario y cambiar turnos. Así, notan una «mayor mezcla de edades» entre quienes acuden a lo largo del día para aprovechar su cocina, operativa todo el rato.

No ha sido el único cambio durante su treintena. Punto de encuentro para partidos del Celta, Champions League o grandes eventos, el elevado precio por retransmitir el fútbol y el «barullo» obligaron a eliminar este ingrediente de su carta de presentación, priorizando el servicio como restaurante al de bar.

En él todavía es posible comer o cenar por menos de lo que cuesta una entrada al cine, evitando «subirse al tren de la inflación» en bebidas y comida. Regentado por Jose Manuel, Feli, Paz, Trini o Carlos tras la marcha de Albino, empieza a notar ya «los achaques» y va buscando un relevo generacional para poder alcanzar el medio siglo de actividad. «Mientras el cuerpo nos de, seguiremos», añaden mientras brindan por seguir al pie del cañón en pleno centro de la ciudad. Antiguas plantillas del Celta, juegos de mesa y una estética casi atemporal completan un espacio que miles de vigueses han sentido como propio en este tiempo. Y es que pocas cosas hay más «míticas» en Vigo que un bocata con los tuyos.

