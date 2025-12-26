El Puerto de Vigo cierra el año a pleno rendimiento: 68 buques, 7.000 coches y casi 2.000 contenedores

Días de máxima actividad en las calles y muelles de la ciudad. El Puerto de Vigo afronta el último fin de semana del 2025 con una operativa casi de récord en todas las instalaciones a su cargo, alcanzando los 68 barcos en la rada al sumar los pesqueros, congeladores, en reparación, buques oceanográficos, atracados en los mulles urbanos y Rande o fondeados en la ría.

Estas cifras afectarán a casi todos los tráficos en los que la terminal olívica acaba de cerrar un ejercicio histórico. Este viernes 26 de diciembre será el día de mayor actividad con cinco grandes buques operando: Carla (140 metros de eslora), L'Audace (141), Liberty Passion (200), Hansa Munksund (157) y WEC Corneille (134) a lo largo de la jornada. Sumando las actividades de las fechas anteriores se moverán más de 7.000 coches en Bouzas, unos 1.860 contenedores y casi 7.500 toneladas de granito embarcadas.

A ellos se suma la flota pesquera en O Berbés, que vive su época dorada debido a la alta demanda de estas fiestas, así como la congeladora y oceanográfica que se refugia al término del año. Prueba de ello es que en el refugio natural que supone la ría de Vigo hay nueve buques aguardando para poder trabajar en los muelles de la ciudad: ocho en las islas Cíes y otro en el interior de la ría.

Él único tráfico que este viernes no registró ninguna suma fue el de cruceros, al cerrarse un año de récord con la doble llegada del «Ambition» y «Arcadia» el jueves 25. En total, el Muelle de Trasatlánticos registró en estos meses unas 120 escalas y cerca de 310.000 pasajeros.

Perspectivas de futuro

Durante el brindis de Navidad el presidente del organismo, Carlos Botana, avanzó que «2026 será un año de crecimiento moderado porque estamos reorganizando el Puerto para poder crecer», lo que permitirá que el 2027 llegue «otro salto cuantitativo», según él. El objetivo es alcanzar en 2030 las siete millones de toneladas anuales en mercancías, un 27% más que en este ejercicio.