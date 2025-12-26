Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Vigo propone bonos de compras y campañas mensuales para impulsar al comercio local

Luisa Sánchez, presidenta del PP local, alerta de la situación «crítica» del comercio vigués y pide medidas urgentes como la reactivación de la Mesa Local del Comercio

Comercio local en Vigo.

Comercio local en Vigo. / Marta G. Brea

R. V.

El PP de Vigo llevará al pleno del próximo lunes una moción para impulsar medidas de apoyo al pequeño y mediano comercio, un sector que, según alertó su presidenta local, Luisa Sánchez, atraviesa una situación «crítica». La propuesta incluye la puesta en marcha de bonos para compras, campañas mensuales por barrios y la implantación del sello Mercados Excelentes en las plazas de abastos, además de bonificaciones fiscales.

Sánchez subrayó que en Vigo «cierra un negocio cada tres días» y recordó que hay más de 1.200 locales comerciales vacíos. «No son solo cifras, detrás hay familias», afirmó. La moción también insta a convocar la Mesa Local del Comercio, que no se reúne desde hace 15 años, y a elaborar un Plan Estratégico del Comercio con horizonte 2030. La dirigente popular reclamó «campañas de verdad» frente a «banderolas y anuncios vacíos», y criticó la falta de apoyo municipal durante la pandemia. También defendió consensuar medidas con el sector.

Un juez de Vigo desestima la demanda de un hombre que solicitaba hasta 22 semanas de permiso de paternidad como su mujer

El Chuvi cierra 55 camas por Navidad y la bajada de la presión asistencial

Las bodas de hoy en día en Vigo: diversidad, cada vez a más edad y lejos del altar

El Puerto de Vigo cierra el año a pleno rendimiento: 68 buques, 7.000 coches y casi 2.000 contenedores

El PP de Vigo propone bonos de compras y campañas mensuales para impulsar al comercio local

El BNG de Vigo anuncia una moción para frenar el avance de la ZBE y que sea sin multas

Zona Franca impulsa la transformación de polígonos industriales gracias a un proyecto europeo

