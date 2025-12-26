El PP de Vigo propone bonos de compras y campañas mensuales para impulsar al comercio local

El PP de Vigo llevará al pleno del próximo lunes una moción para impulsar medidas de apoyo al pequeño y mediano comercio, un sector que, según alertó su presidenta local, Luisa Sánchez, atraviesa una situación «crítica». La propuesta incluye la puesta en marcha de bonos para compras, campañas mensuales por barrios y la implantación del sello Mercados Excelentes en las plazas de abastos, además de bonificaciones fiscales.

Sánchez subrayó que en Vigo «cierra un negocio cada tres días» y recordó que hay más de 1.200 locales comerciales vacíos. «No son solo cifras, detrás hay familias», afirmó. La moción también insta a convocar la Mesa Local del Comercio, que no se reúne desde hace 15 años, y a elaborar un Plan Estratégico del Comercio con horizonte 2030. La dirigente popular reclamó «campañas de verdad» frente a «banderolas y anuncios vacíos», y criticó la falta de apoyo municipal durante la pandemia. También defendió consensuar medidas con el sector.