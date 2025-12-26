Todas las pistas de tenis de Samil volverán a estar operativas antes del verano

Los tenistas de Vigo ya tienen su regalo de Navidad, aunque con casi un lustro de retraso sobre lo deseado. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, acaba de anunciar una serie de obras en el complejo deportivo de Samil que prevé que «estén acabadas antes del verano», siendo la más reseñable la recuperación y «puesta en funcionamiento de todas las pistas de tenis», explicó. De las nueve canchas situadas en la popular playa, siete han permanecido cerradas durante los dos últimos años por deficiencia sin corregir.

La situación ha sido denunciada en multitud de ocasiones por parte de los usuarios, llegando a reunir 600 firmas el pasado verano para alertar de su «abandono» y el estado «cochambroso» de las mismas. Esto obligó a trasladar durante las dos últimas ediciones el WTA35 del Torneo Internacional Cidade de Vigo al Círculo Mercantil. Es por ello que el Concello ha activado la maquinaria burocrática para unas obras menores que «resolverán todas las deficiencias y continuarán haciendo de Samil un gran ámbito deportivo», tal y como explicó el regidor.

La primera de ellas afectará a los cierres del complejo, incluyendo la renovación integral de las mallas en la zona de lsa pistas, que contarán además con nuevas puertas. A ello se sumará la sustitución de la cubierta del campo de fútbol por 130.000 euros, estando previsto de forma «inmediata» el arranque de estos trabajos. En el Armando Cajaraville también se renovará el césped por 590.000 euros al incluir el saneamiento y la red de agas pluviales, así como el refuerzo del muro hacia el río Lagares. La caída de esta construcción obligó a más de 400 niños a entrenar en diferentes campos de la ciudad durante meses.

As Travesas se moderniza

La última Xunta de Goberno Local del año ha servido también para aprobar el proyecto básico de mejoras de eficiencia en el complejo de As Travesas. La actuación tiene un presupuesto de 548.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, destacando la sustitución de la actual caldera de gasóleo por bombas de calor. Además, se instalarán paneles fotovoltaicos en la cubierta del complejo para mejorar sus condiciones energéticas y se pintarán todas las fachadas exteriores de nuevo.

Estas inversiones se unirán a los 408.000 euros dedicados en 2024 a la renovación del césped del campo de fútbol y hockey así como la pista de patinaje de su perímetro.