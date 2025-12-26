Los pisos de alquiler tradicional en Vigo, en mínimos históricos por los contratos de temporada

El acceso a una vivienda de alquiler en la ciudad está cada vez más complicado. A falta de que se ejecuten los distintos proyectos de pisos protegidos que el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia tienen en marcha, el mercado continúa asfixiando las opciones de aquellos que buscan un piso. Según la página web Idealista, el principal portal inmobiliario de toda España, actualmente hay en Vigo 398 viviendas en arrendamiento.

Pero esa cifra tiene truco, porque el 20% de todos esos inmuebles se ofrecen como alquiler de temporada, es decir, los propietarios permiten su uso durante un período de tiempo concreto, normalmente hasta mayo o junio, estando pensadas sobre todo para estudiantes y profesores que buscan un hogar en el que quedarse durante el curso escolar. Por tanto, dos de cada diez viviendas en alquiler de Vigo son para contratos temporales, por lo que no están dirigidas a aquellas personas que buscan una vivienda a largo plazo. De esta forma, los pisos de alquiler convencional marcan su mínimo histórico en la ciudad, con solo 319 en el mercado.

Hay que tener en cuenta que muchos de esos 79 pisos que se ofrecen en alquiler de temporada se ofrecen por habitaciones, especialmente para estudiantes. Por ejemplo, una vivienda de cuatro habitaciones que se alquila por mil euros al mes, está dirigida a cuatro estudiantes que abonarán cada uno 250 euros por el uso de un dormitorio y las zonas comunes.

Prácticamente todos esos contratos temporales acaban en junio, y el motivo es económico. La gran mayoría de ellos aprovecharán para registrar estas viviendas para uso turístico y ofrecerlas durante julio y agosto a los veraneantes, cobrándoles un alquiler mucho más elevado que si estuviesen en el mercado residencial convencional. Todo ello provocará precisamente que la oferta de inmuebles en arrendamiento en Vigo se reducirá todavía más a partir del próximo verano. Ese es el truco precisamente que utilizan muchos tenedores: que el alquiler temporal finalice en junio para en verano poder destinar sus inmuebles al uso vacacional registrándolos oficialmente en la Xunta.

Hay que tener en cuenta que el alquiler turístico y de temporada son completamente diferentes. Aunque ninguno está pensado para estancias largas, mientras el primero está pensado para períodos vacacionales cortos, por lo general de máximo un mes y se fija un precio por día, en los segundos, que se regulan por la Ley de Arrendamientos Urbanos, se puede llegar a periodos de hasta un año y la renta se determina por semanas o por meses, en función del contrato que firmen arrendador y arrendatario. Los precios del alquiler de temporada, estando disparados como los del convencional, son mucho más reducidos que los del mercado turístico, donde los propietarios piden cantidades considerablemente mayores.