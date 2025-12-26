Las tiendas de Vigo se colapsan por las devoluciones de los regalos de Navidad

El factor sorpresa hace que los regalos sean especiales, pero también conlleva el riesgo de no acertar. Como cada año, Papá Noel ha tenido algún que otro despiste. Motivo por el que todos los 26 de diciembre, sin ser época de rebajas, los centros comerciales y las tiendas se llenan de aquellos que buscan cambiar la apuesta de Santa Claus antes de que sea demasiado tarde. No es un día de compras al uso. Quienes recibieron dinero o tarjetas regalo aprovechan para elegir su propia suerte, pero la jornada está marcada por las devoluciones. En Vigo, este ritual se vio reforzado por las bajas temperaturas y las vacaciones de gran parte de la población, que dejaron imágenes de calles y centros comerciales abarrotados, parkings completos y largas colas, especialmente en tiendas de ropa y complementos.

La mayor confusión está en el color y las tallas. Miguel devuelve su abrigo porque le queda pequeño «vengo lo antes posible para ver si aún quedan tallas», concreta. Es uno de los principales motivos por los que muchas personas no dejan esperar más de un día desde que desenvuelven su regalo. Mara recibió una camiseta que le queda grande y prefiere cambiarla rápido, «si la guardo en el armario luego me olvido y se queda ahí», asume. Confiesa que estas navidades «casi todo ha sido un acierto» porque ella misma realizó la carta de deseos. Algunos hacen largas listas de peticiones para facilitar el trabajo de Papá Noel, que trabaja sobre seguro, otros, incluso añaden la URL del producto que desean, para que no haya ninguna confusión. Pero, ante la pregunta de qué quieres por Navidad, hay muchos que apuestan por el factor sorpresa. A veces surgen complicaciones: «Me regalaron un castillo para gatos, pero ya tengo uno», cuenta Irene, que prefiere quedarse con el dinero y gastarlo en las rebajas. Mario está en la tienda por falta de comunicación: «Le dije a mi madre que quería una chaqueta y me la regaló, pero ya me la había comprado». Uxía acude por asegurarse demasiado, se llevó dos tallas de la misma prenda para que no hubiese opción al error. En general, son pequeñas confusiones y la mayoría saldrá de la tienda con el mismo regalo pero ajustado a sus medidas.

Tiendas llenas por las devoluciones. / Marta G. Brea

Devoluciones

En muchos establecimientos, la política comercial permite realizar estas gestiones en un plazo de hasta 30 días, normalmente con el mismo método de pago o mediante un vale, pero es necesario conservar el ticket regalo. A la estampa de los centros comerciales llenos, se suma un fenómeno que crece cada año: las devoluciones de productos comprados por internet. El consumidor tiene el derecho de desistimiento por el cual puede devolver un producto o cancelar un servicio en 14 días naturales tras recibirlo, sin necesidad de justificación y obteniendo el reembolso total, incluidos gastos de envío iniciales, aunque si la empresa informa bien, puede tener que asumirlos.