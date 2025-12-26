Localizan a dos personas muertas en sendos pisos de Vigo
Una de las víctimas fue hallada en una vivienda de la calle Ecuador y otra en Barcelona
Dos personas han aparecido hoy fallecidas en dos pisos de la ciudad. Una, un varón en la calle Ecuador; y otra víctima en la calle Barcelona.
En la calle Ecuador, en el número 9, la alerta saltó cuando, según Bomberos, se dio aviso de que el hombre no abría la puerta. A la zona se desplazaron dos camiones. Tras utilizar una escalera móvil y entrar por la ventana del piso, los bomberos se encontraron el cadáver del hombre y dieron aviso a la Policía Nacional. Ocurrió sobre las 11.30 horas.
Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía confirman que fueron los bomberos los que dieron el aviso de que la persona estaba fallecida y que por ello movilizaron a la comitiva judicial y al médico forense.
En ambos casos, según ha confirmado el fuentes oficiales del juzgado a este periódico, se ha tratado de muertes por causas naturales.
