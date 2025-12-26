El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España

La fiscalía del área de Vigo ha solicitado al juez el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos ubicado en la calle San Amaro, en plena Plaza de España. Tal y como refleja en su petición el ministerio público, en el negocio habría empleadas que «carecen de contrato laboral» y que, además, todavía no se ha acreditado si tienen permiso de trabajo, estando sometidas también a tratos «humillantes» y condiciones laborales abusivas.

Todo comenzó el 12 de septiembre, cuando la Fiscalía abrió diligencias tras la inspección del local, conocido como Alquimia Spa Vigo Masajes Eróticos realizada por funcionarios de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) y la inspección provincial de trabajo. En esa visita se identificaron a cuatro trabajadores extranjeras «ignorándose si tienen contrato y permiso de trabajo».

También constan denuncias remitidas en el canal habilitado contra la trata y que presuntamente habrían sido presentadas por alguna de las empleadas del negocio, en donde describen determinadas conductas tales como la imposición de mantener sexo sin protección.

En la solicitud de cierre cautelar del negocio por parte de la Fiscalía, en una de las denuncias también se apuntan hechos abusivos cuyo incumplimiento conllevaría una sanción económica, como la «disponibilidad inmediata para trabajar en cualquier circunstancia y en exclusividad para el establecimiento y siempre según los deseos del cliente que son concertados con la encargada del establecimiento». Precisamente, las denunciantes alegan que tienen que estar disponibles las 24 horas del día para acudir a la llamada de su jefa.

En las denuncias presentadas se aportan distintas conversaciones privadas en las que se revela que la actividad realizada es de tipo sexual «sin perjuicio de que los masajes sean el preámbulo o complemento de la misma». En esos chats, según la Fiscalía, se acredita una relación de dependencia laboral y trato humillante: «Eres brutiña, espero que seas más implicada, pon la neurona a funcionar». Las trabajadoras entrevistadas por la fiscalía relatan además que debían hacer los masajes desnudas.

En una de las empleadas del local, toda este contexto de trato inadecuado y «maltrato psicológico por parte de la empleadora» derivó en episodios como ansiedad y depresión y la necesidad de acudir a un profesional de salud mental. La denuncia, además, asegura que existe una deuda económica pendiente que ascendería a unos 950 euros correspondientes a pagos por servicios realizados. Todo ello derivó en un informe psiquiátrico que advierte del «peligro para la salud de las mujeres» que ejercen la actividad en este negocio.

En su escrito, el fiscal añade más circunstancias que considera preocupantes como el consumo excesivo de droga o la desprotección de las trabajadoras respecto a los caprichos del cliente, así uso de métodos de presión, por eso entiende que es necesario un cierre «urgente» del negocio.