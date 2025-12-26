El Chuvi cierra 55 camas por Navidad y la bajada de la presión asistencial

El Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) baja revoluciones por Navidad. El número de personas que recurren al Servicio de Urgencias, en líneas generales, ha bajado esta última semana, aunque sigue con porcentajes de ingreso elevados. La casi paralización de los quirófanos y la voluntad de los pacientes con procesos pendientes de pasar estas fechas en casa liberan las habitaciones.

Tanto es así que la ocupación de las plantas del Chuvi, que estaba al 95% la semana pasada, ha bajado al 70% entre los adultos y la Dirección del Área Sanitaria de Vigo ha podido cerrar 55 de las 80 camas extra que había habilitado en el último mes.

En el Hospital Álvaro Cunqueiro han vuelto a convertir en individuales las habitaciones de cuatro alas (1B, 1C, 2E y 2F) y ya solo quedan 10 extra habilitadas. En el Meixoeiro habían reabierto 2 de las 4 alas de la sexta planta (con 15 camas cada una), pero han podido cerrar una. Los servicios con más presión siguen siendo Medicina Interna, Neumología y Geriatría.

Las vacaciones de Navidad bajan el nivel de actividad del hospital y lo reducen, prácticamente, a actividad urgente, prioritaria o ambulatoria. Por ejemplo, esta semana, ha habido muy pocas operaciones con ingreso. El lunes aún se hicieron 35, la mitad de lo que suele ser habitual; el martes 23 ya bajaron a 22; y el día de Nochebuena solo hubo 6.

Lo que no se puede diferir a otra época del año son las urgencias. «La presión de urgencias, en un escenario dominado por la gripe, continúa siendo alta, pero la situación está controlada», explican desde el Área Sanitaria de Vigo.

Navidad en planta

Aunque los casos que han entrado por la puerta única de Beade han bajado (solo se superaron las 500 visitas de adultos el martes 23, con 549), se han mantenido en porcentajes altos los casos que requirieron quedarse ingresados. En Nochebuena, por ejemplo, uno de cada cuatro de los 356 que acudieron al hospital pasaron la Navidad en planta.

En cuanto a los niños, la ocupación hospitalaria es del 68% y se encuentra «sin sobrecarga crítica asistencial en este momento».

Según el último informe de infecciones respiratorias del Sergas, la ola epidémica se mantiene en intensidad media con tendencia decreciente. Aunque en el área de Vigo se resiste algo más. Es la única de las gallegas en la que las consultas por gripe en Atención Primaria no bajan. Está en 130,2 por cien mil habitantes, cuando la media gallega se sitúa en 103,7. La positividad de las pruebas también está por encima, con un 34% frente al 29% gallego.