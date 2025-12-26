Las bodas de hoy en día en Vigo: diversidad, cada vez a más edad y lejos del altar

La forma de casarse ha ido cambiando notablemente con el paso del tiempo, no solo por la forma de organizar las celebraciones, sino también por los rasgos característicos de los enlaces matrimoniales y la realidad social de aquellos que los protagonizan. En esa fotografía se detienen los datos divulgados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2024, que reflejan que por primera vez desde 2017, se superaron el millar de bodas, alcanzando las 1.061 y consolidando la tendencia al alza de estas celebraciones desde la pandemia.

Uno de los principales cambios, quizá el más grande, es la caída en picado de los matrimonios religiosos, por debajo de la barrera del 10% del total por primera vez en la serie histórica (exceptuando 2020, año de la pandemia que no es analizable a efectos estadísticos). De los 1.061 enlaces que tuvieron lugar el año pasado, apenas 91 fueron en una iglesia. Lo que supone el 8,6% del total, mientras que los civiles se dispararon hasta los 970, más de un 91,4%.

No es, sin embargo, la única variación que se desprende del análisis de los indicadores, que reflejan por ejemplo como se incrementa la edad media de los protagonistas de los enlaces, a punto de alcanzar los 40 años. Eso sí, las mujeres suelen dar el «sí, quiero» antes que los hombres. En los matrimonios entre personas de distinto sexo, los cónyuges masculinos tienen de media 40,74 años, mientras que los femeninos están en 37,91 años.

El estudio ofrece también detalles por franjas de edad y llaman la atención diferencias entre ambos sexos. Se refleja, por ejemplo, que una de cada tres mujeres que decide contraer matrimonio tiene menos de 35 años, un porcentaje que en el caso de los hombres desciende al 26%. Mientras, el porcentaje de varones que se casa con más de 60 años (84 personas lo hicieron el año pasado) duplica al del otro sexo. No se contabilizaron enlaces con protagonistas menores de 20 años.

También está cambiando, en consonancia con el giro demográfico que da más peso a la población extranjera por el incremento de la inmigración y el desplome de la natalidad, la nacionalidad de los novios. En un 15% de bodas celebradas en Vigo el año pasado, al menos uno de los cónyuges tenía nacionalidad extranjera, el porcentaje más elevado desde que hay registros.

Estado civil

Mientras, en relación al estado civil de las personas que oficializan su unión, priman los que están solteros, pero cada vez hay más personas divorciadas que vuelven a darse el «sí quiero», especialmente entre los hombres. Aproximadamente uno de cada cinco cónyuges masculinos había estado ya antes casado, un porcentaje que baja al 17,9% en el caso de las mujeres.

Por otro lado, se mantiene la tendencia al alza de los enlaces entre personas del mismo sexo, con 40 enlaces contabilizados por el INE el año pasado, repartidos a partes iguales entre aquellos protagonizados por hombres y por mujeres. Hace una década, se registraron 17 bodas homosexuales (11 masculinas y 6 femeninas) y en 2010, dato más antiguo de la serie histórica, apenas una docena (8 y 4).