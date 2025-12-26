El BNG de Vigo anuncia una moción para frenar el avance de la ZBE y que sea sin multas
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, critica el modelo de Zonas de Bajas Emisiones de Vigo, argumentando que penaliza a quienes no pueden cambiar de vehículo y no aborda el problema de movilidad
El BNG llevará al próximo pleno municipal una moción para rechazar el modelo de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) impulsado por el gobierno de Abel Caballero, al que acusa de ser una «mala copia de Madrid Central», basada en perímetros restringidos, control por cámaras y un futuro régimen sancionador. La iniciativa nacionalista propone dejar sin efecto el acuerdo de la Xunta de Goberno e iniciar un proceso participativo para definir una alternativa para toda la ciudad, sin multas ni áreas cerradas.
El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, alertó de que Vigo sufre «un grave problema estrutural de mobilidade», con exceso de tráfico y un impacto directo sobre la salud y el espacio público. A su juicio, el modelo municipal es «pouco eficaz e profundamente inxusto», al penalizar a quien no puede cambiar de vehículo. «As ZBE teñen que servir para facer Vigo máis habitábel», defendió. Reclaman apostar por transporte público, peatonalización y participación vecinal.
