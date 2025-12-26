El área sanitaria de Vigo recibe un oro internacional en liderazgo climático

Los gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud. Y algo más del 4% de estas emisiones netas las produce el propio sector sanitario. Una organización internacional llamada Health Care Withou Harm ha puesto en marcha el Desafío Climático de la Atención Médica, a través del que trata de construir una coalición global de instituciones sanitarias que busquen soluciones en esta línea. Están involucradas medio millar de entidades de 53 países con 30.000 hospitales y centros sanitarios. La iniciativa acaba de distinguir este año al Área Sanitaria de Vigo con el oro en liderazgo climático.

«Este reconocimiento celebra la crucial labor de acción climática que su institución ha realizado durante el último año. Su compromiso y liderazgo destacan en una red global de sistemas de salud que trabajan para construir un futuro más saludable, resiliente y climáticamente inteligente», alaban desde Health Care Without Harm.

«En los últimos años, está claro que el aumento del CO2 está provocada por la actividad humana, sobre todo, por los combustibles fósiles y todos tenemos que implicarnos», defiende Ana Neira, jefa de servicios generales del Sergas en Vigo. Y con este galardón queda demostrada la implicación del Área Sanitaria de Vigo en este sentido.

¿Por qué se lo conceden?

Este premio de liderazgo climático reconoce tanto las labores de educación, sensibilidades y formación llevadas a cabo con sus profesionales, pacientes, visitantes y comunidad en general, como las políticas medioambientales aplicadas.

El Área Sanitaria de Vigo cuenta con un comité de sostenibilidad ambiental multidisciplinar y está aplicando buenas prácticas bioclimáticas en sus edificios.

El buque insignia es el Cunqueiro, que fue el primer hospital que se construyó en España siguiendo los estándares de la certificación internacional BREEAM de Construcción Sostenible. Ahora están en proceso de acreditar también su uso. Esperan obtenerla en el primer trimestre de 2026.

Crearon el complejo pensando en la eficiencia energética, con medidas como fachadas ventiladas y vidrios con filtro solar, pero con los años han logrado pasar de la etiqueta energética B a la A por la instalación de 5.422 paneles solares de última generación, con capacidad para producir alrededor del 25% de la media anual de la energía que necesita el Cunqueiro.

Meixoeiro

Las 729 placas retiradas en Beade se están instalando en estos momentos en algunas de las cubiertas planas del Meixoeiro. Esperan que puedan empezar a funcionar ya en el primer trimestre del próximo año. La reforma que se emprendió en este centro entre 2021 y 2022, por las goteras y filtraciones que sufría, mejoró su envolvente térmica e instaló sistema de climatización en todas sus instalaciones.

En el Cunqueiro, el 70% de la iluminación es led, pero en un lustro se conseguirá que sea el 100%. Cuenta además con dos calderas de biomasa de 1.000 KW, mediante las que el año pasado consiguieron que el 43% de la energía térmica consumida procediera de la biomasa.

En el resto de edificios del Sergas, a través de la red Redexga, el suministro eléctrico tiene origen 100% renovable o de cogeneración eficiente. Los centros de salud de Moaña y Olimpia Valencia ya nacen bioclimáticos.

Pulmón verde

Para contribuir a la descarbonización, acaba de empezar la plantación de un bosque de árboles kiri o paulownias, que tienen gran capacidad de dióxido de carbono.«Crecen muy rápido y cogen gran altura porque consumen mucho CO2», explica Ana Neira, que las describe con hojas muy grandes y. Pondrán 75 ejemplares en el acceso al complejo, en la finca ubicada frente a la cabaña de las cabras, que también permiten el ecopastoreo.

Han instalado un huerto, su parking cuenta con 54 puntos de recarga de vehículos eléctricos, tienen aparcamiento para bicicletas, han eliminado los plásticos en lavandería y, a principios de año, empezarán el reparto de botellas de agua reutilizables a los pacientes para rellenar en fuentes que se están instalando en el Cunqueiro. En el Nicolás Peña ya las tienen.

Algunos servicios asistenciales también están prestando atención a estas prácticas, como el de Radiología, que ha obtenido 5 de las 8 hojas verdes con las que se puntúa su compromiso medioambiental.

Otra iniciativa es la recuperación del agua de la planta de dialización. «Se está trabajando para canalizarla a las zonas verdes». También se trabaja en un proyecto piloto con el Hospital de Guadalajara para la la recogida y tratamiento de efluentes líquidos hospitalarios contaminados (orina con citostáticos, como los que se emplean en quimioterapia).