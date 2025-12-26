Dos alumnos de Vigo, premiados por la Xunta por su esfuerzo y superación

La Consellería de Educación ha publicado este pasado miércoles 24 en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de los premios de ESO al esfuerzo y a la superación personal correspondientes al curso 2024/2025. Entre los 20 galardonados se encuentran dos estudiantes de centros de Vigo: un alumno del IES Carlos Casares y otro del IES Alexandre Bóveda. Estos premios vienen dotados con 1.000 euros para el alumno.

Este reconocimiento de la Consellería pone en valor la superación y compromiso de los estudiantes que atraviesan situaciones difíciles, tanto personales o socioeconómicas como también educativas, de salud, absentismo escolar o que hayan sufrido episodios de acoso.

El alumno ha tenido que terminar la ESO y obtener el graduado escolar y su nombre fue propuesto por la propia dirección del centro, que conoce de primera mano la situación del menor. «El objeto de estos premios se corresponde con alumnado que procede de entornos socioculturales desfavorecidas o de entornos familiares disfuncionales que supongan desventaja manifiesta hacia conseguir terminar sus estudios, o en proceso de superación de enfermedades o con discapacidades que condicionan su rendimiento escolar, su relación personal y su inserción social»