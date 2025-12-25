Vigo conecta con el Upside Down: aparece una alcantarilla de 'Stranger Things' en una calle de la ciudad

Si alguien pasea por Vigo estos días y baja la cabeza para dejar de ver las luces de Navidad durante un momento, quizá se encuentre con una alcantarilla diferente al resto. En esta tapa de registro se puede leer «Stranger Things» y justo debajo verán un grabado del 'demogorgon', la icónica criatura monstruosa de la serie.

En los últimos días, estas misteriosas tapas de alcantarillas con un grabado de la serie ‘Stranger Things’ en diferentes ciudades de España.

A simple vista parecen unas alcantarillas normales, tienen el mismo color y forma redonda, pero en lugar del típico dibujo que suelen tener, aparece una escena de la serie de Netflix.

Un portal al Upside Down en Vigo

La cuenta Ghostbusters Galicia ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que se muestra cómo recorre una calle de Vigo apuntando la cámara al suelo todo el rato.

Aunque resulta complicado dar con la localización exacta a través de las imágenes del vídeo, la cuenta da una pista clave: está cerca de la plaza de la Constitución en la ciudad olívica. Los vigueses que quieran participar en la búsqueda pueden probar suerte en las calles Joaquín Yáñez, Triunfo o Cesteiros; aledañas a dicha plaza.

Una campaña de Netflix y Movistar

Se trata de una acción publicitaria de Netflix y Movistar para promocionar el estreno de la quinta temporada de la serie estadounidense .

La campaña consiste en que todas las personas que encuentren una de las peculiares tapas de la serie en las calles de España deberán subir una foto o vídeo a Instagram con ella para entrar en un sorteo de un viaje a Londres y dos entradas para la obra de teatro 'Stranger Things: The First Shadow'.

La participación terminó el pasado viernes, día 19 de diciembre. Los participantes debían realizar una publicación compartiendo la ubicación en la que se encontraban, seguir a las cuentas de @movistar_es y @espaciomovistar y usar el #StrangerThings5EnMovistar en la descripción.