Las residencias de mayores de Vigo se vuelcan con la Navidad

Las Navidades, para aquellos que las celebran, son una fecha especial. Y las residencias de mayores de Vigo las viven como tal. Disponen de una agenda plagada de actividades, además de comidas y cenas acordes a la ocasión, pensadas para fomentar la convivencia. La mayoría de los usuarios permanece en los centros todo este tiempo: se mantienen casi al completo de su capacidad. De hecho, este año solo el 15 % salió del centro este día 25 para comer con sus familias.

Son más que durante la cena de Nochebuena y el triple de los que se marchan a cenar fuera en Fin de Año, aunque esta circunstancia tiene su explicación. El director de la residencia Doral, Manuel Añón, explica que para muchos residentes es más sencillo salir durante el día que por la noche: «Aquellos con deterioro cognitivo se desorientan mucho más porque se rompen sus rutinas. Viven lo que llamamos síndrome del atardecer: cuando no se respetan sus horarios o espacios se desubican», advierte. Por otra parte, algunos usuarios presentan un alto grado de dependencia y requieren tratamientos y atención diaria por parte de profesionales. «En el centro tanto ellos como las familias se sienten más seguros», añade.

Además, quedarse en la residencia no es sinónimo de tristeza ni de soledad. Según explican desde el centro, los usuarios que conviven todo el año acaban forjando amistades e incluso constituyen pequeños núcleos familiares tras compartir horas en las zonas comunes. Este mediodía podía observarse ese ambiente en el comedor: en mesas de cuatro y supervisados por los trabajadores, degustaban entre conversaciones animadas vieiras a la marinera, cordero adobado y tronco de Navidad, además de algún que otro dulce típico.

Antes y después hubo tiempo para visitas, pero también para cantar villancicos, al igual que se hizo durante la noche. Asimismo, ya estrenaron una serie de obras de teatro a las que asiste como público los familiares. Este año, las representaciones están centradas en el mundo de la moda y cuentan con una notable participación de los residentes.

El mes de diciembre es especialmente ajetreado en el centro. A todo lo mencionado se suma el intercambio de historias y actividades con jóvenes escolares, con quienes practican tanto juegos tradicionales como modernos, reforzando así los vínculos intergeneracionales.

El colofón final llegará en Fin de Año, cuando celebrarán una gala entre residentes, familiares y trabajadores, en la que se interpretará el tradicional anuncio navideño de Freixenet. También tomarán las uvas, pero en lugar de seguirlas por televisión, a un ritmo difícil de mantener, lo harán siguiendo las indicaciones de los trabajadores de Doral.