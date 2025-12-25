Aena bonificará hasta 10 euros por cada nuevo pasajero que capte el aeropuerto de Vigo hasta 2029

El aeropuerto de Vigo continuará con el apoyo fiscal de Aena para crecer durante los próximos tres años, pero perderá una de sus ventajas competitivas frente al más cercano en distancia. El Consejo de Administración del ente público aprobó la semana pasada la prórroga de los incentivos en regionales. La iniciativa puesta en marcha en el final de la pandemia estaba destinada a aquellas terminales con menos de 3 millones de pasajeros que no hubieran recuperado el tráfico que tenían en 2019.

Las tasas exentas gracias a esta medida son las relativas al uso de infraestructura, cuyo coste en Vigo es de 3,40 euros por viajero en vuelos al Espacio Económico Europeo y 5,09 euros en otros destinos internacionales. A ellos se suman los 78 céntimos en concepto de personas con movilidad reducida (PMR) y 3,72 euros para seguridad. En noviembre la CNMC aprobó la subida de estas tarifas durante el próximo año en un 5%, 12% y 7,25% respectivamente. De esta manera el ahorro máximo para un nuevo pasajero rondará los 10 euros, dependiendo de si es un vuelo nacional (8,43) o internacional (10,20 euros).

Estas bonificaciones estarán en vigor desde abril de 2026 hasta marzo de 2029, periodo en el que Peinador se enfrentará a un escenario completamente nuevo con la competencia del AVE en la ruta a Madrid y otros puntos de España. Este año este destino acaparó el 66% del tráfico de la terminal, por lo que resultará clave atraer otras conexiones para reducir la dependencia del tráfico en conexión a Barajas. Durante estos dos primeros ejercicios del plan de incentivos Peinador no ha hecho más que perder conexiones directas como Bilbao, Ibiza y Menorca.

A su vez, no se han podido asentar las de Valencia y Palma de Mallorca y en algunas como Barcelona o Tenerife-Norte ha desaparecido la competencia que suponían Iberia Express y Ryanair. Las únicas beneficiadas por estos descuentos han sido Air Europa y Binter, que este año han logrado su récord de pasajeros en la terminal con 374.740 y 89.865 pasajeros respectivamente. Ambas aerolíneas concentran el 45% de los viajeros en Vigo y son las únicas que no han recortado su oferta desde el fin de la pandemia. Prueba de ello son los récords de Gran Canaria y Tenerife, además de mantener el pulso del avión al tren hacia Madrid.

Competencia de Santiago y Oporto

Sin embargo, en esta prolongación se pierde una crucial ventaja competitiva frente al aeropuerto más cercano en distancia al incluir, por primera vez, al aeropuerto de Santiago. Durante los ejercicios anteriores la terminal de Lavacolla estaba excluida de esta deducción al no cumplir ninguno de los dos requisitos. En 2024 logró 3,64 millones de pasajeros -un 25% más que en el año previo a la llegada del coronavirus- y pese a la caída durante este ejercicio, se mantendrá por encima de los tres millones.

Aún así, el gestor aeroportuario ha elevado el listón para que durante el próximo trienio puedan llegar nuevas aerolíneas a cubrir el espacio dejado por Ryanair y el cierre de su base. Este descuento sitúa en el mismo escalafón de apoyo a terminales como Valladolid, que hasta noviembre perdió la mitad de su tráfico hasta los 77.426 viajeros, con Santiago, que alcanza los 2,9 millones a la espera de diciembre.

Esta subida de tasas también llegará al otro lado del Miño en el principal aeropuerto de la Eurorregión. La Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) aprobó esta semana una subida del 2,4% en las tasas del Francisco Sá Carneiro, que apunta a un nuevo récord de 16,8 millones de pasajeros en el último año.