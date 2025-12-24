Las tiendas 24 horas se ponen de moda en Vigo

Siempre disponibles, sin importar si es domingo, día festivo, largos puentes o días como Navidad o Año Nuevo, cuando el resto están cerrados. Se trata obviamente de las tiendas 24 horas. Muchos vecinos de Vigo han recurrido a ellas en más de una ocasión, no solo durante el fin de semana, sino también entre semana, especialmente quienes salen tarde del trabajo. Cuando el resto de los comercios ya han bajado la persiana y surge la necesidad de comprar algo para cenar, una barra de pan, un ingrediente olvidado o cualquier artículo básico, estos locales se convierten en la mejor opción.

Abiertos hasta altas horas de la noche, abundan en la ciudad y se han ganado la fama de ser auténticos salvavidas. En sus estanterías se puede encontrar desde alimentos y bebidas hasta dulces, aperitivos, prensa, productos de higiene, bollería, pan, helados, recargas para el móvil, hielo, caramelos, pizzas y pequeños artículos de colección: todo lo imprescindible para resolver un imprevisto.

Lo cierto es que este tipo de negocios viven un auténtico bum en los últimos tiempos en Vigo. Solo en la ciudad olívica hay ya más de treinta establecimientos 24 horas. Prácticamente en todos los barrios de la ciudad. Zonas como O Calvario o Coia, por ejemplo, concentran varios de ellos. Hay que tener en cuenta que, pese a que se llamen 24 horas, paradójicamente, no están abiertos todo el día, aunque sí en un horario más amplio que la competencia. Por lo general, desde las nueve o diez de la mañana y hasta las dos de la madrugada.

Detrás de estos negocios, por lo general, se encuentran inmigrantes procedentes de Latinoamérica que abren estos negocios con productos tanto de su país de origen como locales. Entre ellos está Sabores Camelias. Uno de sus empleados, Leo García, explica que los días que más venden son los festivos y los domingos, cuando los supermercados normales están cerrados. «Y también por la noche. Vendemos de todo, pero lo que más son tanto refrescos como cervezas», apunta García. Estos festivos navideños también esperan recibir un importante volumen de clientes que busca alguna tienda abierta para hacer compras de última hora o pequeñas cosas que les faltan para las comidas o las cenas.

Este tipo de locales se tuvieron que reinventar durante la pandemia, al menos los que no se vieron abocados a echar el cierre. El toque de queda les obligó a reducir sus horarios y con ello bajaron sus ingresos. En vez de abrir las 24 horas, apenas podían mantener sus puertas abiertas durante medio día. Pero los que sobrevivieron lograron salir adelante y a ellos se sumaron muchos otros nuevos. Algunos que eran otro tipo de negocios, como videoclubes, se reformularon como tiendas 24 horas con productos de todo tipo, desde fruta o verdura fresca hasta limpieza o higiene personal.

Y lo cierto es que no solo están abiertos físicamente, sino que se han lanzado también a la venta online al igual que hacen los supermercados tradicionales. Todos los días, también festivos, ofrecen este servicio a través de plataformas como Just Eat o Glovo y, en algunos casos, con promociones muy agresivas para captar clientes y con envío gratuito. Precisamente, hay negocios 24 horas como Supermercados Trujillo, con presencia en calle Coruña y Travesía de Vigo, que compiten directamente con las cadenas tradicionales y defienden que en algunos productos incluso tienen mejores precios, además de la ventaja de abrir todos los días del año.

Oxor, Full Market o Open World son algunos de los nombres bajo los que operan las tiendas 24 horas, en algunos casos con varios establecimientos abiertos en distintos puntos de la ciudad.

Tiendas ‘fantasma’

En el otro lado de la balanza, sin embargo, en esas mismas aplicaciones de reparto a domicilio se encuentran algunas tiendas fantasma. Son aquellas que ofrecen todo tipo de productos, al igual que los 24 horas o los supermercados tradicionales, pero se esconden detrás de un nombre muy genérico, no revelan su localización y tampoco hay disponible un número de teléfono o alguna otra forma de contacto para poder reclamar en caso de alguna incidencia.

Es decir, estas últimas son lo que se conocen como dark stores o supermercados fantasma, que además lanzan promociones cada vez más agresivas para intentar captar clientes. Por ejemplo, prometen llevar la compra a casa en incluso quince minutos. Y también ofrecen descuentos muy agresivos, de en torno a un 20%, porque es evidente que es en el precio donde está la clave de este tipo de servicios.

¿Y quién se encarga de llevarla? Pues en este caso no son las clásicas furgonetas de reparto, sino los conocidos riders, es decir, trabajadores que van en motocicleta o en bici de aquí para allá trasladando pedidos a los domicilios de los clientes. Productos de alimentación y de higiene que están presentes en todas las casas constituyen su principal oferta, aunque también ofrecen incluso comida para llevar, pan y repostería.