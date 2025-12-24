La rondalla de Freixo rinde un homenaje póstumo a su histórico capitán

La Rondalla Peña de Freixo atraviesa esta temporada el duelo por la muerte, el pasado mes de agosto, de su histórico capitán Justo Figueroa a los 85 años.

Debido al fallecimiento, la agrupación se formó tarde, en noviembre, cuando lo habitual es iniciar la temporada dos meses antes. «Había unha parte dos integrantes que prefería non tocar e outra que ao revés, que precisamente quería facelo en recordo a Justo. Salvando as distancias, a situación recórdame ao arranque da película 'Rondallas'», relata Aroa Comesaña, que ha asumido el reto de ejercer la capitanía.

«Somos menos que outros anos, precisamente por esas dúas formas de vivir o loito» que cada parte afronta desde la comprensión y el respeto. Así, para casi la mitad de la agrupación salir a tocar esta Navidad es su forma de honrar a Justo, porque cree que «el o querería así», mientras que la otra mitad no se ha sentido con ánimo de afrontar actuaciones. «Unha parte moi importante da rondalla son familia de directa del», añade Aroa. De los más de 80 miembros habituales, esta temporada han pasado a unos 50.

Actuación de la Rondalla Peña de Freixo el pasado sábado, en Valadares. / Cedida: Rondalla Peña de Freixo

El pasacalles se iniciará sobre las 11 horas desde el lugar de Ariña, un poco más abajo del cementerio particular de Valadares, para recorrer el barrio y finalizar en el «torreiro da festa» de San Xoán de Freixo.

«É un recoñecemento ao seu inmenso traballo durante 30 anos. Justo e a súa muller estiveron na rondalla desde o seus inicios a finais dos anos 90. É unha homenaxe moi sentida porque pensamos que a el lle gustaría. E no seu recordo intentaremos seguir adiante o mellor que poidamos», expresa la nueva capitana.

Un año de cambios

Es un momento de transición para Peña de Freixo, que también estrena director, Adrián Pérez Hervello, tras la salida por motivos laborales de César Davila.

Este último también se puso al frente de la agrupación tras otra sentida pérdida, la de Juan Carlos Freiría Prado, que falleció en accidente de tráfico en 2009 cuando solo tenía 36 años. Tras una temporada de parón por el luto Freixo se recompuso.

La rondalla se creó en 1996 y fue apadrinada por la de Beirán, que le cedió sus capas para poder realizar actuaciones. Ambos barrios, uno en la parroquia de Valadares y otro en la de Matamá, tienen lazos de hermanamiento desde mediados del siglo pasado.

Debido a esta temporada inusual, Peña de Freixo no participará en el concurso del Ifevi, que se celebrará el día 17 de enero y en el que participarán 17 agrupaciones.