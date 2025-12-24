Así es el nuevo bus navideño que ya rueda por las calles de Vigo

Tras las navieras navideñas que dan paseos por la ría, llega el autobús customizado que convertirá cada trayecto en una sorpresa para sus pasajeros. Vigo suma desde este lunes un nuevo guiño festivo a su ya inabarcable programación de Navidad. Se trata del Bus Urbano do Nadal, una iniciativa de Vitrasa, en colaboración con el Concello, que traslada el espíritu navideño al transporte público cotidiano.

No es un bus turístico al uso ni tiene línea fija. Este híbrido de 12 metros aparece donde menos se le espera: hoy en Coia, mañana en Teis, pasado en el Calvario. Sube a una línea cualquiera y, de pronto, luces, decoración y ambiente navideño convierten el trayecto al trabajo o a casa en algo parecido a un pequeño paréntesis festivo entre semáforos.

El vehículo está decorado por dentro y por fuera, con una ambientación pensada para sorprender sin saturar. La idea es que el usuario no tenga que buscar la experiencia, sino que la experiencia le salga al paso. Una forma de colar la Navidad en la rutina diaria, sin necesidad de reserva previa ni de cambiar hábitos.

Este Bus Urbano do Nadal se incorpora al servicio regular y convive con el ya conocido Nadal Bus, el autobús turístico que recorre los principales puntos del Vigo navideño. Y lo hace con cifras que avalan el fenómeno: desde su puesta en marcha el pasado 16 de noviembre, el Nadal Bus ha superado las 3.360 reservas, confirmando que la ciudad no se cansa de reinventar su propia postal festiva.

Con esta propuesta, se busca generar experiencias. Incluso en un trayecto cualquiera de diez minutos.