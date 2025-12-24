Hacia la Macrorregión Atlántica

La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa muestra su satisfacción por el avance en la construcción de la Macrorregión Atlántica que supone el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Europeo de la pasada semana para otorgar a la Comisión Europea el mandato de su creación antes de junio del 2027. La reivindicación de esta Macrorregión reunió el pasado mes de marzo en Vigo a más de 350 representantes de empresas e instituciones en un gran Foro de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico organizado por la Cámara de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.

La creación de la Macrorregión Atlántica se ha venido reclamando en los distintos foros de la Alianza de Cámaras del Arco Atlántico, del que forma parte la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, desde la firma en junio de 2023 de la Declaración de Bilbao.

El documento, rubricado por 17 entidades camerales, surgió en respuesta a la preocupación por el riesgo de pérdida de competitividad, atractivo territorial y capacidad de influencia del Arco Atlántico en el contexto europeo y global, ante las evidencias de que el centro de gravedad económico y la innovación se están desplazando hacia el Pacífico y el este de Europa, lo que podría relegar a la región atlántica a un segundo plano.