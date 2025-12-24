Un doblete de cruceros como broche de oro a 2025
Rubricando un año histórico, el puerto de Vigo cerró con broche de oro este día de Nochebuena la temporada de cruceros de 2025. Y lo hizo a lo grande, con Arcadia y Ambition ocupando el muelle de Trasatlánticos, en que desembarcaron 3.140 pasajeros británicos que disfrutan de una jornada de pleno sol con excursiones o descubriendo la ciudad.
El Arcadia arribó proveniente de Southampton vía A Coruña, en viaje de 16 noches a Canarias y Madeira del que disfrutan 1.938 cruceristas que viajan junto con 829 tripulantes según detalló la agencia Pérez y Cía.
La misma firma explica que a bordo del Ambition arribaron 1.202 pasajeros y 511 profesionales en crucero también de 16 noches, con atraques en Vigo, Portimão, Cádiz, Málaga, Gibraltar, Tánger, Casablanca, Lisboa y Leixões.
Con 2026 a la vuelta dela esquina, será el Ambience el que, el 3 de enero dé el pistoletazo de salida a la nueva temporada para la que ya hay en cartera 117 escalas.
