El Casco Vello de Vigo se entrega a la 'Tardebuena': reencuentros, vermú y brindis antes de la cena en familia

La zona antigua de Vigo ya ebulle este 24 de diciembre con su su previa más reconocible: la 'Tardebuena', ese mediodía que se alarga sin prisa hasta la tarde y convierte el Casco Vello en un gran punto de encuentro antes de las cenas familiares. Lo que empezó como una reunión casi espontánea para hacer tiempo acabó convirtiéndose, año tras año, en un ritual urbano con nombre propio.

Miles de personas han ido 'completando el aforo', ya desde la mañana de este miércoles de Nochebuena, en el Casco Vello, donde el ambiente se concentra, como marca la tradición reciente. A estas horas, pocos alfileres caben ya en estas calles empedradas.

La Praza da Constitución y su entorno, con la Colegiata y el entramado de calles adyacentes son imán para pandillas de amigos y familias que se dan el abrazo navideño antes de la noche.

El kilómetro cero vuelve a estar en el entorno de la Colegiata, donde hace diez años comenzaron a concentrarse cientos de personas para brindar y reencontrarse en la antesala de la Nochebuena. Con el paso del tiempo, el fenómeno fue desbordando su punto de origen y extendiéndose por la Plaza da Constitución y las calles adyacentes, con ramificaciones hacia Princesa, Eduardo Chao y otros rincones de la zona vieja, además de la conexión natural con A Pedra y su ambiente de terrazas.

La 'Tardebuena' en Vigo, en plena ebullición / FDV

Aluvión tras el covid

El empujón definitivo llegó tras la pandemia del covid. Desde entonces, la 'Tardebuena' se afianzó como una de las convocatorias más multitudinarias de estas fechas en Vigo. Se trata de salir de día, juntarse con los de siempre y reservar la noche para la familia.

La escena se repite con pequeños matices, pero con la misma idea de fondo: grupos de amigos que se citan como cada año, familias que aprovechan para verse antes del trajín nocturno y locales que funcionan como banda sonora del reencuentro. La plaza se convierte en termómetro del ambiente y las calles del Casco Vello, en el pasillo por el que van y vienen saludos, brindis y despedidas rápidas.

Otro punto neurálgico de este tardeo está ya en el Centro Comercial Vialia, donde, desde las 12.00 y hasta las 19.00 horas tienen lugar una serie de conciertos gratuitos, concretamente en el pequeño mercado navideño, además de una sesión DJ ininterrumpida hasta casi la hora de cenar.

Y la tradición tiene secuela. Dentro de siete días, el 31 de diciembre, el ritual se trasladará a la 'Tardevieja', su versión de fin de año, que acostumbra a estirar aún más la celebración. La jornada arranca con la San Silvestre de Vigo, a las 12.00 horas, una carrera de carácter solidario y no competitivo que en su 20º aniversario ya supera los 3.000 inscritos y propone un recorrido de 4 kilómetros. Las inscripciones permanecen abiertas hasta este domingo, 28 de diciembre, y no se admitirán el mismo día de la prueba.