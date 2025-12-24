El Casco Vello se prepara para la «Tardebuena», la más viguesa de las fiestas navideñas

El Casco Vello se prepara para vivir la más viguesa de todas las fiestas relacionadas con la Navidad. La «Tardebuena» se ha afianzado desde la pandemia como uno de los encuentros más multitudinarios durante estas fechas, replicando así un fenómeno presente desde hace décadas en villas costeras del área como Baiona o Cangas.

El kilómetro cero de la jornada se situará en La Colegiata, donde hace diez años comenzaron a reunirse cientos de personas para hacer tiempo antes de las cenas familiares. El auge de la misma hizo que el fenómeno se fuera replicando en la Plaza de la Constitución, Princesa, Eduardo Chao o el resto de calles de la zona vieja.

Vigo se apunta a la 'Tardebuena' / Marta G. Brea

Esta tradición se ha afianzado especialmente entre los más jóvenes de la ciudad al ser el día del año con más reencuentros entre viejos conocidos. Y es que si durante el verano la variedad de meses y planes hace difícil sincronizar todas las agendas, en diciembre el calendario aprieta. Es por ello que durante la tarde de este martes el trasiego de trabajadores y camiones por esta zona fue constante para aprovisionarse y montar las diferentes barras y escenarios.

Además, de forma descentralizada , en el Centro Comercial Vialia también habrá una propuesta. Desde las 12,00 a las 19,00 horas habrá hasta ochos conciertos gratuitos en el pequeño mercado navideño. También una sesión DJ ininterrumpida desde mediodía hasta casi la zona de cenar. Este formato se repetirá en la Plaza de la Constitución o el Paseo de Alfonso, completando así la oferta de ocio horas antes de que se enciendan las luces de Navidad.

Y una semana después, la Tardevieja

Este ritual se repetirá dentro de siete díascon la «Tardevieja», homóloga de cara al Año Nuevo y que se alarga durante aún más horas. Ésta comienza con la carrera de la San Silvestre de Vigo a las 12 de la mañana, «de las más lúdicas y festivas de España», y que en su 20º aniversario ya supera los 3.000 inscritos. La prueba es de carácter solidario, no competitivo y cuenta con un recorrido de 4 kilómetros. Las inscripciones estarán abiertas hasta este domingo y no se admitirán en el mismo día de la competición