La carrera del AVE a Portugal no altera los planes de Puente: «Vamos a tener los deberes hechos»
El ministro garantiza cumplir lo prometido
Los tímidos avances en Alta Velocidad desde el lado portugués han sido respondidos con escepticismo en reiteradas ocasiones por Óscar Puente. Desde que asumió la cartera de Transportes hace 25 meses, el ministro ha mantenido la máxima de que España cumplirá con los compromisos adquiridos entre ambos países y con la Unión Europea.
En una entrevista concedida a Prensa Ibérica la semana pasada reiteró esta postura al preguntarle por qué no se define el calendario de la línea gallega como sí se ha hecho con la de Lisboa-Extremadura-Madrid. «Nosotros vamos a llegar a la frontera en los plazos que nos hemos comprometido, que nadie tenga ninguna duda de que España va a tener los deberes hechos cuando le obliga la normativa europea, con sus conexiones», aseguró.
En ese sentido volvió a tirar de datos como apoyo. «De momento en Portugal kilómetros de alta velocidad, cero, en España, 4.090. Yo creo que, hombre, un poquito de crédito tenemos», ironizó. El primer tramo de este tipo en el país vecino será de 90 kilómetros entre Évora y Elvas, en la conexión hacia Extremadura. Actualmente se está instalando la catenaria y su apertura está prevista para el próximo verano.
