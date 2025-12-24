El bus de la Navidad ya rueda por Vigo
Tras las navieras navideñas que dan paseos por la ría, llega el autobús customizado que convertirá cada trayecto en una sorpresa para sus pasajeros. Vitrasa, en colaboración con el Concello, puso en marcha esta iniciativa para hacer más agradables los deplazamientos en estas fechas señaladas. El bus urbano de la Navidad registró ya 3.361 reservas.
