La Audiencia ordena reabrir el caso del crimen del pozo de Porriño

El caso del crimen del pozo de Porriño, una de las investigaciones policiales, forenses y judiciales más complejas de los últimos años en el área de Vigo, todavía no escribió sus últimas líneas. Tras acordar la jueza que instruye la causa su archivo y sobreseimiento provisional por la «ausencia de elementos objetivos suficientes que aporten una corroboración mínima de los hechos» pese «a las sospechas que rodean a los tres investigados», ahora la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha ordenado reabrirlo y practicar una serie de diligencias para dar con el autor de la muerte de Carlos Alberto Videira do Orfao.

Su cuerpo fue hallado semidesnudo en el interior de un pozo en una finca abandonada en el término municipal de Cerquido el 21 de febrero de 2021. Originario de Portugal, Carlos Alberto estaba asentado en Vigo, donde se dedicaba al negocio de los vehículos de segunda mano y donde las denuncias por presuntas estafas en este ámbito se le empezaban a acumular. La última vez que se le vio con vida fue el 13 de octubre de 2018.

En la causa figuran tres sospechos de dar muerte a Carlos Alberto: el responsable de un taller mecánico de la calle Severino Cobas, en Vigo, y dos porteros de discoteca.

Reconstrucción digital del cadáver hallado en el pozo de Porriño, que se corresponde con el de Carlos Alberto Videira. / 5

La Audiencia acoge el recurso de apelación de los padres de la víctima, que sostienen no solo la existencia de «indicios razonables» de la muerte homicida de Carlos Alberto sino también «motivos bastantes» para pensar que fue causada por los tres investigados: R.B.M., M.D.V.E. y S.L.M.

Este último fue el que inculpó y propició con ello la detención de los anteriores, al declarar que aquel día de octubre fue a buscar a la víctima porque se lo habían pedido los otros dos «para cobrar una deuda», llevándolo a una nave de Severino Covas de la ciudad olívica donde estos hombres «lo golpearon, le pusieron una bolsa en la cabeza, lo metieron en una furgoneta y se lo llevaron».

Reconstrucció de los hechos por parte del juzgado instructor en Vigo / ALBA VILLAR

Sostienen los magistrados que no se han practicado todas las diligencias probatorias para aclarar qué le ocurrió a Carlos Alberto en esa nave: El informe médico forense preliminar de la autopsia realizado en febrero de 2021 tras el hallazgo del cadáver en el pozo concluyó que Carlos Alberto fue víctima de un homicidio, apuntando como causa de la muerte un traumatismo craneoencefálico probablemente realizado «con un martillo, herramienta con mango o similar».

Un año después, en marzo de 2022, se emitió otro informe que identificó tres focos de contusión, si bien concretando que las lesiones observadas no eran «necesariamente mortales», pudiendo producir en un primer momento la «pérdida de conciencia» y, «en caso de no recibir asistencia o caer al pozo», finalmente la muerte «por causa sobrevenida».

Así, la Audiencia pide «un pronunciamiento específico» de los forenses acerca de si el estado que presentaba el cadáver cuando se halló en 2021 podría ser compatible con que hubiera fallecido el mismo día de su desaparición. Para ello, creen fundamental que los médicos «tomen conocimiento» de la versión de S.L.M. para dar validez a la posibilidad de que estuviera esos cinco años oculto en el pozo.

Posicionamiento telefónico

También piden los magistrados que el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil que lleva a cabo la investigación elabore un croquis sobre las llamadas y ubicaciones de los sospechosos y de la víctima para detectar «cuáles son compatibles» con la versión de S.L.M.

La Audiencia incide en la importancia para la causa de la geolocalización de los investigados el día de la desaparición de Carlos Alberto. Por ello, piden a los agentes identificar el repetidor o repetidores de teléfonía móvil que se activan cuando se hacen llamadas desde la finca de Cerquido, y sobre todo si «la que ubica a R.B.M. por Mosende y Cerquido el 13 de octubre de 2018 podría compadecerse con su presencia en la finca donde se ubica dicho pozo».

Por último, demandan los jueces «recabar y analizar» las ubicaciones de los tres sospechosos desde el 21 de octubre de 2018 al 21 de septiembre de 2020.