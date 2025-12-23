Vigo se libra de la lluvia toda la Navidad, pero se enfrenta al frío polar
A pesar de la tregua en las lluvias, Vigo acumula registros superiores a la media histórica en diciembre, con un 59% más de precipitación en la estación del campus
Tras un diciembre bajo el efecto de unas lluvias incesantes, por encima de la media, Vigo va a tener un respiro durante los días más importantes de estas festividades. Eso sí, habrá que sacar el abrigo. Las alertas meteorológicas desaparecen y dan paso al esperado anticiclón que protegerá a Galicia hasta 2026.
Solo va a haber una excepción: la tarde del jueves entrará un pequeño frente. Con todo, se irá pronto y quedará una configuración de tiempo seco que hará que el mercurio descienda. Desde Meteogalicia advierten que después del día de Navidad va a entrar una masa de aire continental, muy fría, que provocará que las altas temperaturas apenas lleguen a los diez grados.
Hoy la máxima está en 14 grados , pero el jueves se desplomará casi cinco. Las mínimas también experimentarán un ligero descenso, por lo que la Navidad de este 2025 será más fría de lo habitual.
Lluvia por encima de la media
Pese a que el cielo apaciguó, los registros de lluvia de diciembre ya dejan valores superiores a la media histórica para Vigo. La estación del campus de Vigo marcó 358 litros acumulados en 18 días de lluvia, un 59 % más de lo habitual.
Vigo viene de un mes con muchas precipitaciones, de hecho de récord. Fue la ciudad más lluviosa de España en noviembre: desde que hay registros nunca había llovido tanto en noviembre en Vigo. También destaca sobre el resto del 2025 y los últimos cinco años. Es una cantidad extraordinaria. El número de días de lluvia fue asimismo superior. Hubo 18 de 30, cuando la media está en 14.
