Un vecino de Vigo consigue luz gratis durante un año

La distribuidora de energía eléctrica CHC, que cuenta con sede en Vigo, ha querido premiar la fidelidad de sus clientes organizando un sorteo especial. El premio era muy jugoso: el ganador tendría luz gratis durante un año. Y, tras el sorteo, ese nombre fue Víctor Gómez Rivera, vecino de Vigo que ayer fue a las oficinas de la compañía a recoger el cheque simbólico.

Fue en la oficina de CHC Energía en la calle Álvaro Cunqueiro donde se realizó la celebración. Entre globos y aplausos de los trabajadores, Víctor recogió el cheque honorífico que certifica que ha sido el ganador del sorteo y que, por tanto, no pagará nada de luz durante el próximo año.